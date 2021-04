El Mirall s’acosta a l’Orde de Sant Elies i recomana per Sant Jordi ,‘Tabor, el Déu amagat en l’experiència’

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 23 d’abril, del nomenament de Josep Àngel Saiz com a arquebisbe de Sevilla, del nou Orde missioner de Sant Elies i del llibre ‘Tabor, el Déu amagat en l’experiència (Claret 2020). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Federico Highton, superior del nou institut sacerdotal missioner, i el catedràtic Josep Otón, autor d’aquest treball dedicat a la pastoral juvenil en l’Església, tot després de resumir la notícia del nomenament de Josep Àngel Saiz com a nou arquebisbe de Sevilla. Precisament el fins ara bisbe de Terrassa, ara administrador d’aquesta diòcesi fins al 12 de juny (en què prendrà possessió a la catedral andalusa), ha destacat que té “present el fragment evangèlic de la crida als apòstols, proposat per Joan Pau II com el paradigma de l’acció de l’Església davant els reptes del nou mil·lenni i que conformen el lema episcopal: Rema mar endins”. En un altre moment, Saiz ha donat “les gràcies a la diòcesi de Terrassa per aquest camí compartit, a través de l’evangelització, l’atenció als preveres, la pastoral juvenil i l’ajuda als més necessitats”. Igualment ha valorat “la creació del seminari i la potenciació de la pastoral vocacional, amb el signe d’esperança de molts capellans joves ordenats aquests anys”. Ha comentat que s’obre ara un període en què s’activa el mecanisme per elegir el seu successor.

D’altra banda, l’Orde de Sant Elies ha estat també notícia aquest divendres per al programa ‘El Mirall’. Aquest institut, aprovat ‘ad experimentum’, es troba present en quatre països. El superior, Federico Highton, ha explicat que “és una comunitat de sacerdots que aspiren a anunciar la santa fe catòlica amb la parresia més heroica, perquè Déu sigui glorificat, des de l’autenticitat i la valentia contra la hipocresia”. El Pare Federico ha comentat també que aquesta obra “ha desenvolupat la seva acció missionera a l’Himàlaia, a l’antiga Indoxina, a l’Àfrica subsahariana i ara amb la idea d’arribar a Malawi, a l’Àfrica oriental”. El superior ha assegurat que “Sant Elies viu el seu treball missioner buscant l’abandonament total a Déu, tenint en compte que ens enfrontem a situacions de vegades inversemblants, davant les quals cal seguir l’Esperit Sant des de la confiança en el Déu que empeny a assaltar la muralla, com diu el Salm 17,30 en una frase que constitueix el lema de l’orde”.

Federico Highton ha reivindicat com a full de ruta “l’actitud èpica, com la que va tenir Maria, seguint el seu model, des d’una humilitat que fa que Déu faci grans gestes a glòria seva a través de nosaltres, com diu Sant Pau quan es refereix a allò que ens conforta que permet fer-ho tot”. Ha criticat en aquesta línia “la supèrbia pelagiana dels llibres d’autoajuda que creuen que ho poden tot sense Déu, però no és així”. Sobre “l’esperit de parresia, de dir allò que Déu vol que diguem”, ha destacat que és el “segon pilar”. El tercer, segons el superior de Sant Elies, és “la fidelitat al secret diví, perquè cada ànima té un secret místic revelat per l’Esperit Sant i que és la clau de la santedat”, mentre que el quart “és la plena marianització de Maria, en la línia de la milícia mariana pensada per Sant Maximilià Maria Kolbe”.

En un altre moment, Federico Highton ha explicat que els iniciadors de l’Orde de Sant Elies “van estar uns mesos a Benín i després, a Roma, on van parlar amb el Sant Pare”, que els va expressar “tot el seu suport”. El superior ha afegit que ara van “cap al nord de Malawi, per la necessitat d’un bisbe d’allà, amb la idea de predicar en uns grups de persones que no coneixen Jesucrist”. Ha dit que l’orde “va néixer a l’Himàlaia, i ara té sis sacerdots als quals se sumaran altres que s’hi estan preparant juntament amb altres preveres que hi volen entrar”. Highton ha assegurat que “l’Esperit Sant és qui decidirà on portarà l’orde”.

Predicar la resurrecció, un repte

Per la seva banda, el catedràtic d’Història Josep Otón ha presentat el seu llibre ‘Tabor, el Déu amagat en l’experiència, en què el professor treballa des de la pregunta sobre la pastoral, especialment amb els més joves.Otón ha explicat que en el llibre, intenta “transmetre una reflexió de molts anys que es basa en el treball de la pastoral, sobretot amb joves, i després també a partir d’una anàlisi sobre allò que és l’experiència de Déu”. Ha afegit que intenta “unir pastoral i experiència, perquè aquest cristianisme més sociològic, amb gent que hi creu com una mena d’incèrcia, sembla que s’està esgotant, alhora que sorgeixen moltes experiències pastorals en diversos àmbits, en què la gent reclama una experiència personal”. Ha conclòs que “això ens porta a la clau de l’evangeli.

En definitiva, el llibre recull “anàlisis, intuïcions i suggeriments sobre la manera de fer aquesta pastoral, així com criteris de discerniment” sobre allò que es viu. El doctor en Història ha conclòs que “el llibre està pensat per a la gent que treballa a la pastoral, a les parròquies, escoles o moviments, on dedica el seu temps a treballar sobretot amb joves i es pregunta què hem de fer”. Igualment ha afegit que “segueix una línia semblant a la dels anteriors llibres” que ha escrit. Otón ha recordat que “tothom està preocupat per l’experiència religiosa en general i la seva en particular”. Finalment ha subratllat que aquest llibre “aporta eines de discerniment per a una combinació és la que fa que es vagi forjant la fe i l’espiritualitat”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la fraternitat en la Diada de Sant Jordi. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Qui era perdut serà salvat', tema interpretat per Worship.cat, a partir de l'original de Hillsong, per connectar amb el missatge d'aquest diumenge IV de Pasqua, en què celebrem el triomf del Crist que es presenta com el Bon Pastor: https://www.youtube.com/watch?v=0cua-pSRJd0

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre la renúncia presentada pel cardenal Joan Josep Omella com a arquebisbe de Barcelona, en haver complert els 75 anys (amb la previsió que continuï almenys fins al 2024), sobre la clausura de la XV Trobada de Mestres i Professors de Religió de Catalunya (aquest dissabte a Andorra) amb el lema 'Aprendre, Ensenyar' i sobre la presentació de dos llibres del cardenal Lluís Martínez Sistach: 'Evangelitzar amb alegria les grans ciutats' i 'Actualitat pastoral dels sínodes diocesans i concilis provincials'. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).