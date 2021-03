El Mirall presenta el projecte WebFamília i campanya d’Ajuda a l’Església Necessitada pels cristians de l’Iraq

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 5 de març, del projecte WebFamília, nascut a la parròquia de la Medalla Miraculosa de Barcelona, i d’una nova campanya d’Ajuda a l’Església Necessitada a favor dels cristians de l’Iraq. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Àlex Visús, responsable de la iniciativa de servei a pares i fills, i Beatriz Moretó, nova delegada de la fundació pontifícia a l’arxidiòcesi de Barcelona. Visús ha explicat que “WebFamília consisteix en una plataforma que intenta mostrar la bellesa quotidiana inacabada de les famílies de tot arreu”. En aquesta línia, ha dit que la iniciativa “parteix de la idea que totes les famílies tenen una bellesa interna fantàstica, però fa més soroll una unitat que es trenca que no pas 100 que, des de les dificultats i les coses bones i dolentes del dia a dia, van vivint i envellint en el món, educant els fills i estimant-se”. Ha completat la definició assegurant que “es vol donar visibilitat a aquestes famílies i que es vegin”. D’altra banda, ha comentat que el projecte “demana que les famílies enregistren un vídeo de cinc minuts perquè aquestes unitats inacabades mostrin la bellesa de la seva quotidianitat, de tot allò que estan fent”. Àlex Visús ha destacat que “la idea és anar fent aquest moviment, crear una comunitat basada en un espai que sigui de bellesa ordinària”.

El coordinador de WebFamília ha explicat que el projecte “neix d’Acció Familiar Barcelona, una associació d’interès púbic que té ja més de 40 anys i que darrerament ha atès moltes mares, moltes famílies monomarentals amb molts problemes de criança, amb companyia i assistència davant qualsevol dificultat”. En aquesta línia, ha recordat que l’entitat “està patint tot el tema del Covid i la disminució d’ingressos de moltes famílies, que ho estan passant molt malament”. Visús ha subratllat que WebFamília “vol satisfer les necessitats de molta gent i crear un estat d’opinió en la línia de veure que la família és el camí més ràpid i directe (tot i que també difícil) cap a la felicitat”. També ha dit que els impulsors volen “fer el projecte sostenible i aconseguir que la web generi recursos per donar estabilitat econòmica a Acció Familiar, amb l’objectiu que pugui seguir ajudant aquestes unitats amb dificultats”.

En un altre moment, Visús ha assegurat que WebFamília “vol provocar somriures, donar esperança i deixar espurnes d’il·lusió en la gent que miri les publicacions, entre elles un petit vídeo en què es demana a una

família que expliqui una situació”. Entre els exemples, ha destacat “l’interrogant de respondre a un fill quan diu que ha estat parlant de sexe al col·legi, així com a la qüestió de com es pot ensenyar els fills a estimar o què passa amb la família política, si se l’ha d’estimar també”. Visús ha comentat que, “d’aquestes publicacions, surten missatges a Facebook, a Instagram o en altres xarxes”. Ha anunciat l’edició de publicacions gratuïtes, tot “per crear il·lusió per treballar viure amb goig en la família”. En definitiva, segons el responsable de WebFamília, “es tracta de crear xarxa, comunitat i espai en què tothom sàpiga que, anant-hi allà, rebrà una inspiració sobre com viure en família”.

Campanya d’Ajuda a l’Església Necessitada

D’altra banda, Ajuda a l’Església Necessitada ha posat en marxa una nova campanya a favor dels cristians de l’Iraq. Beatriz Moretó, nova delegada de la fundació pontifícia a Barcelona, ha destacat que “la història dels cristians de l’Iraq és de martiri, fins a donar la pròpia vida”. Ha recordat que “els darrers anys, especialment després de la caiguda de Sadam Hussein el 2003, s’han donat atacs contra esglésies, segrestos i atacs a cristians per part del creixent gihadisme islàmic”. Igualment ha comentat que “l’Església iraquiana és pobra, perquè ho ha perdut tot a mans dels gihadistes, i molt perseguida”. Ha justificat la campanya en el fet que “actualment l’Església catòlica està en risc de desaparèixer per la discriminació, la manca de futur, les migracions i els atacs terroristes”. Beatriz ha afegit que “Ajuda a l’Església Necessitada, amb el suport del Papa, vol continuar ben a prop d’aquests germans que són imprescindibles perquè, sense ells, no hi ha diàleg, ni convivència ni pau, en una societat dividida per l’odi”. Ha assegurat que “aquests cristians de l’Iraq són únics, la llum i la sal”, i que “la seva presència i el seu perdó estan canviant el cor ferit de l’Iraq”.

La delegada d’Ajuda a l’Església Necessitada ha explicat que l’entitat “té sempre un triple compromís o missió, perfectament aplicable als cristians de l’Iraq: Cal donar a conèixer la situació que viuen aquests germans, i el viatge del Papa és una ocasió òptima per fer-ho, pregar per ells i finalment ajudant amb la caritat, cadascú segons les seves possibilitats”. Moretó ha recordat que “els benefactors han estat els últims 10 anys un constant suport a les necessitats materials i espirituals dels nostres germans, que són minoria i tenen grans problemes de trobar un lloc de treball que els permeti reconstruir les seves llars i iniciar una nova vida”. Ha lamentat també que la comunitat cristiana de l’Iraq “està a punt de desaparèixer, precisament en el lloc on trobem l’origen del cristianisme”. Finalment, ha assegurat que “tota ajuda econòmica contribueix a dur a terme eficaçment els projectes pastorals, de construcció i humanitaris a l’Iraq”. Ha comentat que es pot trucar al telèfon 93 237 37 63 o entrar en el web

www.ayudaalaiglesianecesitada.org. “La reconstrucció d’una església a Qaraqosh i de l’escola bressol i el convent de les dominiques i d’una església a Bertella i la rehabilitació d’una casa per a sacerdots, així com una beca per a estudiants cristians són els principals projectes que tenim ara”, ha precisat Beatriz Moretó.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre les conferències quaresmals, fòrum de reflexió per a aquest temps fort, concretament sobre la predicació especial del bisbe auxiliar de Barcelona Xavier Vilanova els dijous a les 19.15h a la catedral. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Pare, tornem a tu', tema de Kairoi que ens ambienta el missatge d'aquest tercer diumenge de Quaresma, amb una síntesi del que és el camí de conversió: https://www.youtube.com/watch?v=japfPrCbQzY

Uns apunts d'actualitat sobre la convocatòria d'una concentració per a aquest diumenge a les 12 del migdia davant de la Catedral de Barcelona, realitzada per la coordinadora de dones creients 'Alcem la veu' (la vigília del Dia Internacional de les Dones), sobre el nou web dels jesuïtes Ignatius 500, presentat aquesta setmana, sobre l'avís de l'Arquebisbat de Barcelona en relació amb un centre de culte "il·lícit" obert per Miguel Ángel Barco, expulsat de l'estat clerical el 2017, i sobre la presentació de l'edició online de la guia 'Com quedar-se a casa quan s'és ancià', de la Comunitat de Sant Egidi a Catalunya, han completat el programa en una nova edició, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).