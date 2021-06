El Mirall viu la festa del Cor de Jesús i s’acosta a la Reunió d’Abats i Provincials de Catalunya

gnasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 11 de juny de la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, que s’ha viscut aquest mateix dia, i de la Reunió d’Abats i Provincials (RAP), una trobada que fan representants de comunitats religioses presents a Catalunya, amb una última cita recent a Montserrat. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Gregorio Peña, membre de l’Adoració Nocturna del Tibidabo, temple dedicat al Cor de Jesús. Peña ha destacat que “la devoció ha existit des dels primers temps de l’Església, des que es meditava sobre el costat i el cor obert de Jesús, d’on va sortir sang i aigua”. En aquesta línia, ha recordat que “Sant Agustí, Sant Ambrós, Sant Joan Crisòstom i altres Pares de l’Església tenen textos que es refereixen a la sagrada nafra del costat de Jesús, d’on reben els sagraments”.

Gregorio Peña ha explicat que “la propagació del culte públic al Cor de Jesús té l’origen en les revelacions místiques que Santa Margarida Maria d’Alacoque va rebre el 1673, una setmana després de la festa del Corpus, amb un missatge que deia que Déu estima la humanitat però molts no saben correspondre a aquest gran amor”. Ha afegit que, “des d’aleshores, se celebra la festa cada any el divendres de la setmana següent al Corpus, en reparació per les ingratituds dels homes davant el sacrifici redemptor del Senyor a la creu”.

En un altre moment, el també adorador del Tibidabo ha destacat que “el temple està dedicat al Cor de Crist, que atrau les mirades de tots els qui viuen al voltant de Barcelona i és, quan està il·luminat, una referència per a molts malalts que clamen a ell des del dolor”. Igualment ha recordat que “el temple té una petita capella on ha estat exposat el Santíssim de manera permanent, però la pandèmia ha trencat aquesta continuïtat”. El mateix ha lamentat de “la Missa que se celebra el diumenge posterior al Cor de Jesús, on es viu des de 1994 la consagració de les famílies, que no se celebra tampoc aquest any”. Finalment, Gregorio Peña ha conclòs que, “de la mateixa manera que una persona és ofesa per persones que l’estimen, a aquest Cor de Jesús, que només rep que ingratituds de molts de nosaltres, ens podem acostar a una església i participar devotament en la litúrgia”.

Reunió d’Abats i Provincials, recentment a Montserrat

D’altra banda, la recent trobada de la Reunió d’Abats i Provincials (RAP), que va tenir lloc a Montserrat, ha estat motiu perquè el marista Lluís Serra, secretari d’aquest col·lectiu de vida religiosa, hagi explicat breument el seu sentit. El religiós ha comentat que “la pandèmia ha marcat profundament el contingut de les dues reunions anteriors, celebrades telemàticament” el maig i el novembre de 2020. També ha constatat que “el seu impacte en la salut dels religiosos, en la vida comunitària, en la missió apostòlica i en la manera de comunicar-se van ser motiu de diàleg i d’intercanvi”. Serra ha afegit que “ara es tracta de veure’n les seqüeles, unes altament constructives i altres més aviat problemàtiques, per afrontar-les d’alguna manera”. El marista ha conclòs que el gran repte és “reactivar la vitalitat que ja hi havia abans del Covid-19 i fer la represa en la missió”.

Lluís Serra ha assegurat que “les congregacions del món sanitari i del món escolar, per exemple, han treballat molt per donar una bona resposta a les necessitats socials”. En aquesta línia, ha afegit que “el testimoniatge i el servei són dos valors evangèlics que qualifiquen el futur de les comunitats religioses”. En un repàs històric, el marista ha explicat que “la primera reunió d’Abats i Provincials es va celebrar el 21 de maig de 1966, una època en què van confluir dos fets significatius: l’esperit del Concili Vaticà II, que rejovenia les realitats eclesials, i l’adveniment de la democràcia, que ja s’albirava de manera propera tot i que no de manera immediata”. Ha aclarit que “aquelles defugien la publicitat i l’oficialitat, i encara avui es mantenten com a mitjà de coneixement, retrobament i treball en comú”. Serra, a més, ha dit que “es tracta de dialogar en un clima de recerca i reflexió, de fraternitat i de reafirmació del bé comú, intentant trobar camins per inculturar l’evangeli a casa nostra, amb una mirada conciliar, i de viure la vida religiosa amb estil intercongregacional”.

A banda d’un record als difunts de la trobada anterior, Lluís Serra ha destacat que, en la Reunió d’Abats i Provincials, “es fa una mirada a l’Església universal i a les diòcesis on són presents les congregacions, així com la seva mirada i l’entorn social, per compartir finalment temes d’actualitat, en un clima càlid i agradable de reflexió”. El marista ha assegurat que, “des dels primers moments de l’Església, es va reafirmar el principi clar de la unitat en la diversitat, un binomi on cada element és d’importància transcendental”. Ha recordat que “els dons de l’Esperit són multiformes, i no ens podem tancar a la unitat”.

A més, Serra ha dit que “les congregacions, des de fa unes dècades, han treballat seriosament intensificant la fidelitat al carisma vocacional propi de cadascuna i, d’altra banda, reestructurant la seva organització i el seu mapa de presències”. Ha aclarit, això sí, que “la vida monacal i religiosa no es pot entendre com una realitat aïllada de les famílies i de les comunitats cristianes, de l’Església local, sinó que cal enfocar la situació de manera conjunta perquè la nostra interpretació de la realitat no sigui esbiaixada”. Com a conclusió, Lluís Serra ha assegurat que “les estadístiques afavoreixen una visió més aviat pessimista, però la força de l’Esperit ens pot sorprendre en qualsevol moment de la nostra vida i de la nostra història”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el bisbe Josep-Àngel Saiz, que inicia aquest dissabte el seu ministeri episcopal com a arquebisbe de Sevilla, després de 17 anys com a titular de la diòcesi de Terrassa. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Vine, Esperit', interpretada pel grup Worship.cat i que ambienta la litúrgia d'aquest diumenge XI durant l'any, perquè ens invita a ser llavors del Regne de Déu: https://www.youtube.com/watch?v=lBnbakaxrBY.

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre el nomenament d'Yvonne Griley com a nova directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, sobre l'exposició 'Barcelona al carrer; veure i ser vist; la processó de Corpus', sobre la benedicció dels nous locals del Centre de Pastoral Litúrgica el 7 de juny al Seminari de Barcelona, sobre la incorporació d'Elisenda Almirall, David Álvarez, Martirià Brugada, Carles Cahuana, Jordi Font i Maria Guarch com a nous membres del CPL i sobre la vacunació a l'església de Santa Anna-Hospital de Campanya el divendres 4 de juny. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).