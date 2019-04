Comença la campanya de la renda del 2018

Tiempo de lectura: 1



Ha començat la campanya de la renda 2018, i a Herrera en COPE Catalunya y Andorra hem volgut aclarir algunes de les preguntes que tothom es fa al respecte. Per fer-ho ens ha ajudat el Jordi Altayó, que és ponent de la comissió fical del col.legi oficial de gestors administratius de Catalunya.

El primer avís del Jordi és aquest : “Ara és molt habitual que els contribuents no es mirin els esborranys, que simplement els confirmim, i hi ha molts conceptes que ningú mira i que poden canviar una declaració”

Sobre quines són les novetats aquest any, el Jordi ens destaca algunes: “Per començar s'ha de tenir clar que les prestacions de la seguretat social per paternitat i maternitat estan exemptes. També ens poden deduir part del pagament a l'escola dels nostres fills, sempre i quan part d'aquest pagament vagi a parar a una fundació. I també hi ha noves deduccions per discapacitat i família nombrosa”

Sobre si convé o no fer la declaració de la renda en cas de no estar obligats, el Jordi ho té clar “Si només tens un pagador, el mínim per fer la declaració de la renda són 22.000 euros. Encara que no arribis a aquesta xifra, tu has de calcular quin és el resultat de la teva declaració, i si t'han de tornar diners, no dubtis en presentar-la”.

Sobre quan triga l'agència tributària en tornar els diners a aquells que la declaració els surti a tornar, el Jordi ens diu que “No ho sabem. Els criteris que utilitza Hisenda per tornar diners són secrets i no responen a cap lògica. Això de que els primer que fan la declaració són els primers que cobren, és una llegenda urbana”.