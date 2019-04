Catalunya no tindrà prous socorristes per aquest estiu

Tiempo de lectura: 1



Dijous ,4 d'abril, l'Associació d'empreses de Catalunya que gestionen el salvament aquàtic (AECSA), es reuneixen amb els diferents grups polítics del Parlament per trobar una solució a la manca de socorristes a piscines i platges catalanes. Ho ha dit avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra , Albert Calabuig,president d'AECSA . Un problema, segons Calabuig, que està, entre d'altres,en la dificultat actual per contractar professionals de salvament i socorrisme aquàtic degut a una llei molt restrictiva de 14 de maig de 2015. Un altre barrera per poder cubrir la demanda de socorristes que hi ha a Catalunya, és el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya.Segons Albert Calabuig”cap professional que no disposi de la seva inscripció al Registre Oficial no pot exerci la professió i ,per tant,no pot treballar a cap intal.lacióesportiva o espai aquàtic”.Des de l'Assocació d'empreses de salvament aquàtic assenyala directament a l'Administració Catalana que gestiona la regulació de titulacions com a responsable de que no hi hagi prou professionals que compleixin amb les condicions que marca la normativa per ser socorristes .Per Albert Calabuiig s'ha hagut de buscar socorristes titulats d'Argentina,Uruguai i Peru que poden homologar les seves titulacions aquí a Catalunya.El president d'AECSA tambè ha recordat que el sector educatiu no es capaç de generar tampoc suficients professionals perquè ni els centres educatius ni el Servei Català d'Ocupació ,son capaços de formar,en un any,a un bon socorrista.Un curs de socorriste son 155 hores i té un cost de 900 euros. Tot i això no hi ha prous socorristes i el 70 per cent de les places pot pot quedar-se sense cobrir aquest estiu.