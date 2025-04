Zamora, de nuevo protagonista en el cupón de la ONCE: Este es el motivo

Presentación del cupón de la ONCE en el Etnográfico

La Hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, de Zamora, celebrará su 50 aniversario con un importante homenaje en el Cupón Diario de la ONCE. El próximo 10 de abril de 2025, cinco millones de cupones llevarán la imagen de esta venerada hermandad por toda España, destacando no solo la historia de la institución, sino también la profunda devoción y tradición que ha acompañado a la misma durante décadas.

En el acto de presentación del cupón, celebrado este jueves, estuvieron presentes Anabel Martín Domínguez, Directora de la ONCE en Zamora, y Antonio de la Higuera, Presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo. Ambos destacaron la relevancia de esta conmemoración para la ciudad zamorana y para los miles de devotos que cada año participan en las actividades de la hermandad.

Fundada en 1974, la Hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo tiene su origen en el hallazgo de una imagen de Cristo crucificado que había permanecido oculta durante siglos. Esta imagen, de autor anónimo y datada a finales del siglo XIV, mide 150 centímetros de altura y presenta un estilo sobrio y modesto que refleja la austeridad de la hermandad. La cruz que acompaña a la figura de Cristo tiene inspiración medieval, lo que refuerza el carácter penitencial y recogido de la procesión.

El primer acto de la hermandad tuvo lugar el 21 de marzo de 1975, cuando celebraron su primera procesión, un evento que se ha repetido año tras año, cada vez con más fervor y devoción. Los hermanos, alrededor de 1.000 personas, visten túnicas blancas con cíngulo y cogulla de estameña, además de portar faroles de mano, siguiendo una estética que remite a la Edad Media. Esta imagen de recogimiento y austeridad caracteriza la procesión del Espíritu Santo, convirtiéndola en una de las más representativas de la Semana Santa de Zamora.

El Cupón Diario de la ONCE no solo celebra este medio siglo de historia de la hermandad, sino que también ofrece la oportunidad de ganar importantes premios. El cupón del 10 de abril ofrece un premio principal de 500.000 euros al número más la serie, además de otros 49 premios de 35.000 euros, entre otros múltiples premios menores. Estos cupones, que se distribuyen a través de los más de 20.000 vendedores de la ONCE, también pueden adquirirse en línea y en establecimientos autorizados.

Este homenaje a la Hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo es una oportunidad para recordar la importancia de esta institución en la vida religiosa y cultural de Zamora, así como para compartir su historia con todo el país.