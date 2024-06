Zamora disfruta con el ascenso de su equipo a Primera RFEF en una celebración para la historia

Una fiesta de ascenso memorable, que quedará para los anales de la historia del Zamora Club de Fútbol y del deporte zamorano en general. Miles de personas participaron durante la tarde de ayer en las cinco horas que duró la rúa de los campeones por las principales calles de la capital zamorana. Una celebración que no se recordaba desde finales de los años noventa.

Porque pese a que el Zamora ha jugado varias fases de ascenso con la llegada del nuevo siglo, tan solo ascendió en dos ocasiones: una a Segunda B y otra a Primera RFEF, pero en ambos casos fue durante la pandemia y no se pudieron festejar.

La rúa de los campeones comenzó con una ofrenda floral a la patrona de Zamora, la virgen de la Concha, en San Vicente. Tras eso, dirección a la plaza de la Marina, en el tren turístico. Allí, los jugadores se mezclaron con los aficionados para hacerse fotos y charlar con los hinchas que rodeaban con pasión a los futbolistas. Y de ahí al balcón del Ayuntamiento y al escenario montado en la Plaza Mayor. Cinco horas de fiesta oficial en la que participaron miles de personas y abarrotaron la Plaza Mayor, en una imagen memorable que quedará para la historia.





Dani Hernández, capitán del Zamora, en la recepción en el Ayuntamiento, exponía: “Hemos creído que se podía y lo hemos conseguido, y lo hemos conseguido juntos. Los aficionados nan jugado un papel muy importante y nos han dado ese aliento cuando lo necesitábamos. Pero esto no acaba aquí. Queremos buscar el lugar que el Zamora y Zamora merecen, y lo haremos aguerridos, con coraje, pero con mucha humildad”, zanjaba

Estaba visiblemente emocionado también el técnico David Movilla, que reconocía que quería quitarse una espina: “Hace seis años estaba cenando al lado del Ayuntamiento cuando me llamaron para ser el entrenador del Zamora CF. En ese momento miré al Consistorio y pensé que hasta no subir ahí no iba a parar. Cuando me fui creí que no iba a ser posible, pero lo hemos hecho”.



La fiesta se ha cerrado hace unos minutos cuando plantilla y cuerpo técnico han acudido al salón de plenos de la Diputación, donde han sido recibidos por el presidente de la institución. A partir de mañana habrá que centrarse en el futuro de la entidad que pasa por la venta, por parte de Víctor de Aldama, de su paquete accionarial para que otro grupo pueda gestionar el club en su regreso a la tercera categoría del fútbol español.