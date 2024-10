El Zamora CF recupera la normalidad tras semanas de incertidumbre por el bloqueo de sus cuentas por la entrada en prisión de Aldama

El presidente del Zamora CF, Javier Páez, ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la afición rojiblanca y a todos los involucrados con el club tras semanas de incertidumbre motivadas por el bloqueo de las cuentas del equipo. Esta situación, que ha mantenido paralizado al Zamora CF desde el 7 de octubre, ha sido resuelta recientemente.

Páez explicó que durante este tiempo el club ha estado “totalmente congelado, a la deriva”, sin poder recibir ingresos ni realizar pagos, ya que las cuentas fueron bloqueadas debido a un caso relacionado con el antiguo propietario, Víctor de Aldama, que finalmente ha terminado con el empresario madrileño en prisión provisional sin fianza. Para hacer frente a esta situación, la familia Páez tuvo que asumir los pagos más urgentes, priorizando el funcionamiento del club.

El presidente también destacó que no se quería alarmar a los seguidores para no afectar lo deportivo, ya que confiaban en que había una solución viable. Afirmó que el club había enfrentado dificultades por los temas relacionados con Aldama, lo que complicó demostrar que el Zamora CF depende del Grupo Páez, enfatizando que el club ya no tiene relación con el antiguo propietario.

La buena noticia es que la situación ha sido finalmente solucionada. Con el desbloqueo de las cuentas, el club podrá operar con normalidad, habiendo superado la supervisión necesaria que se requería anteriormente por parte de Caja Rural de Zamora. En este sentido, el Zamora CF está al día en cuanto a la presentación de cuentas y la propiedad en todos los estamentos oficiales.

Con la situación financiera resuelta, el Zamora CF ahora puede enfocarse en lo deportivo, dejando atrás los problemas derivados de la venta del paquete mayoritario de acciones de Víctor de Aldama al Grupo Páez. Este mensaje busca poner fin a las especulaciones que han rodeado al club en las últimas semanas y reforzar la confianza de la afición en la nueva etapa que lidera la familia Páez.

Durante la rueda de prensa, Javier Páez ha estado acompañado por Javier Moreno, abogado deportivo del club rojiblanco que ha confirmado que la situación ya está encauzada y que no esperan más 'sorpresas' relacionadas con las causas en las que pueda estar inmersa la antigua propiedad. La familia Páez ha dejado claro que el club ya no tiene nada que ver con Víctor de Aldama, también pidiendo a los medios de comunicación que a la hora de hablar del empresario madrileño no lo hagan como actual máximo mandatario de la entidad rojiblanca.