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    El Zamora busca la de nuevo la senda de la victoria en Calahorra

    Aplazado por Covid el Balonmano Zamora-Balonmano Alcobendas

    ZAMARAT

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 28 ene 2022

    AGENDA DEPORTIVA…………………. 29-30 ENERO 2022


    FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1

    C.D. CALAHORRA-ZAMORA C.F. (Domingo 12.00 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

    C.D. PEÑARANDA DE BRACAMONTE-C.D. BOVEDANA(Domingo 16.30 horas)


    C.D. BENAVENTE-MONTERREY C.F. (Domingo 17.00 horas)


    C.D.VILLARALBO-BETIS C.F. (Sábado 16.30 horas)


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    FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B


    ZAMORA C.F-C.D. LAGUNA (Sábado 17.00 horas)


    C.D. PARQUESOL-RACING CLUB BENAVENTE (Domingo 15.45 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


    U.D. SAN LORENZO -PUENTE CASTRO F.C.(Sábado 16.00 horas)


    C.D. HERGAR-U.D. TORESANA(Domingo 15.30 horas)

    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    RACING CLUB BENAVENTE-C.Y.D. LEONESA “B”(Sábado 16.00 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI


    C.D. NUESTRA SRA DEL BELEN “B”-AMIGOS DEL DUERO (Sábado 18.00 horas)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN


    ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL - C.D.E. LEGANÉS (Sábado 19.00 horas)

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN


    F.S. SALAMANCA-C.D. INTERSALA ZAMORA (Domingo 12.30 horas)


    RIVER ZAMORA F.S.-C.D. BUPOLSA (Domingo 12.00 horas)


    BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE


    C.D.ZAMARAT -JAIRIS (Sábado 17.00 horas)


    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”(Descanso en la competición)



    BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A


    BALONMANO ZAMORA -BALONMANO ALCOBENDAS (Aplazado por Covid)






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