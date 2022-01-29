El Zamora busca la de nuevo la senda de la victoria en Calahorra

AGENDA DEPORTIVA…………………. 29-30 ENERO 2022
FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
C.D. CALAHORRA-ZAMORA C.F. (Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. PEÑARANDA DE BRACAMONTE-C.D. BOVEDANA(Domingo 16.30 horas)
C.D. BENAVENTE-MONTERREY C.F. (Domingo 17.00 horas)
C.D.VILLARALBO-BETIS C.F. (Sábado 16.30 horas)
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FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B
ZAMORA C.F-C.D. LAGUNA (Sábado 17.00 horas)
C.D. PARQUESOL-RACING CLUB BENAVENTE (Domingo 15.45 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. SAN LORENZO -PUENTE CASTRO F.C.(Sábado 16.00 horas)
C.D. HERGAR-U.D. TORESANA(Domingo 15.30 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
RACING CLUB BENAVENTE-C.Y.D. LEONESA “B”(Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. NUESTRA SRA DEL BELEN “B”-AMIGOS DEL DUERO (Sábado 18.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL - C.D.E. LEGANÉS (Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
F.S. SALAMANCA-C.D. INTERSALA ZAMORA (Domingo 12.30 horas)
RIVER ZAMORA F.S.-C.D. BUPOLSA (Domingo 12.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE
C.D.ZAMARAT -JAIRIS (Sábado 17.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”(Descanso en la competición)
BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A
BALONMANO ZAMORA -BALONMANO ALCOBENDAS (Aplazado por Covid)