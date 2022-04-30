Zamarat y CB Zamora buscan el ascenso de categoría

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
CULTURAL LEONESA-ZAMORA C.F (Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D.VILLARALBO-C,D, PEÑARANDA DE BRACAMONTE (Sábado 17.00 horas)
ATLÉTICO CANDELEDA- C.D.BOVEDANA (Lunes 13.00 horas)
C.D. BENAVENTE-C.D.CEBREREÑA (Domingo 17.30 horas)
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FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B
U.D.C.SUR-ZAMORA C.F. (Sábado 16,00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. TORESANA-BETIS C.F. (Sábado 16,30 horas)
REAL VALLADOLID “B”-U.D. SAN LORENZO (Sábado 18.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
REAL VALLADOLID “B”-RACING BENAVENTE (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
ATLÉTICO TROBAJO-C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO(Domingo18.00horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
F.S. ZARAGOZA-ATLÉTICO BENAVETE F.S. CAJA RURAL (Sábado 18.45 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
C.D.INTERSALA ZAMORA -DOMOTEC LEÓN F.S.(Aplazado)
CISTIERNA F.S. -RIVER ZAMORA F.S. (Sábado 18.30 horas)
BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE PLAY OFF 1/2 FINAL
ZAMARAT -FUNDACIÓN RACA GRANADA (Sábado 19.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA ¼ FINAL IDA
VALENCIA BASKET B- C.B.ZAMORA
BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA FASE PERMANENCIA
HAND BOL SANT QUIRZE-BALONMANO ZAMORA (Sábado 19.00 horas)