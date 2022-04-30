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    Zamarat y CB Zamora buscan el ascenso de categoría

    Agenda deportiva del fin de semana

    zamarat

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 29 abr 2022


    FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1


    CULTURAL LEONESA-ZAMORA C.F (Domingo 17.00 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B


    C.D.VILLARALBO-C,D, PEÑARANDA DE BRACAMONTE (Sábado 17.00 horas)


    ATLÉTICO CANDELEDA- C.D.BOVEDANA (Lunes 13.00 horas)


    C.D. BENAVENTE-C.D.CEBREREÑA (Domingo 17.30 horas)

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    FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B


    U.D.C.SUR-ZAMORA C.F. (Sábado 16,00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


    U.D. TORESANA-BETIS C.F. (Sábado 16,30 horas)


    REAL VALLADOLID “B”-U.D. SAN LORENZO (Sábado 18.00 horas)

    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    REAL VALLADOLID “B”-RACING BENAVENTE (Sábado 16.00 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI


    ATLÉTICO TROBAJO-C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO(Domingo18.00horas)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN


    F.S. ZARAGOZA-ATLÉTICO BENAVETE F.S. CAJA RURAL (Sábado 18.45 horas)


    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN


    C.D.INTERSALA ZAMORA -DOMOTEC LEÓN F.S.(Aplazado)


    CISTIERNA F.S. -RIVER ZAMORA F.S. (Sábado 18.30 horas)


    BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE PLAY OFF 1/2 FINAL


    ZAMARAT -FUNDACIÓN RACA GRANADA (Sábado 19.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA ¼ FINAL IDA


    VALENCIA BASKET B- C.B.ZAMORA

    BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA FASE PERMANENCIA


    HAND BOL SANT QUIRZE-BALONMANO ZAMORA (Sábado 19.00 horas)


    Radio en directo COPE
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