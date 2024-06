VÍDEO | Desmantelada una falsa protectora en Zamora: Dos personas detenidas y 13 perros muertos

La Guardia Civil, en el marco de la operación “AMISSA CANEM”, ha detenido a dos personas como supuestas autoras de un delito de maltrato animal por parte de una supuesta protectora, además de un delito de estafa.

La investigación se inició, en septiembre del 2022, cuando el SEPRONA de la Guardia Civil realizó diferentes actuaciones en relación con una supuesta protectora ya que carecía del título habilitante para dedicarse a la actividad con el perjuicio que podía causar a los animales que estaban bajo la custodia y titularidad de esta Asociación. La actividad se venía desarrollando en localidades de la provincia de Zamora careciendo de las autorizaciones administrativas que habilitaban el ejercicio de dicha actividad y que aseguraban el bienestar de los animales.

Por tal motivo, los agentes detuvieron a dos personas, en Zamora y Sevilla, como responsables de la Pseudo-Protectora, los cuales a través de diferentes redes sociales se habían publicitado como Protectora de Animales para la tenencia, custodia y protección de animales domésticos y de compañía. Asimismo, el SEPRONA en colaboración con los Servicio Veterinarios Oficiales de la Junta de Castilla y León en Zamora, lograron inmovilizar en la comarca de la Guareña (Zamora), a 48 animales de dicha Asociación, la cual carecía del registro como núcleo zoológico, licencia de actividad, así como el resto de condiciones establecidas como instalaciones, veterinario responsable de la actividad y control periódico obligatorio por las servicios oficiales veterinarios que permiten legalmente el desarrollo como Protectora de Animales de Compañía.

Cabe destacar, que una vez que los perros fueron inmovilizados desaparecieron del lugar donde estaban, localizándolos posteriormente en pésimas condiciones en la localidad de Villalube (Zamora). En total 13 perros resultaron muertos por dejación o por las heridas que los propios animales se provocaron por la situación de abandono que padecían al carecer de comida, así como de la omisión del cuidado obligatorio.

A los detenidos se le imputan los supuestos delitos de maltrato animal, además de estafa en relación con las ayudas recibidas por parte de muchos ciudadanos que de forma altruista apoyaban a la Asociación.

El detenido acusa de mentir a la Guardia Civil

El detenido ha remitido a COPE Zamora una versión diferente de los hechos, asegurando que lo expuesto por la Benemérita no se ajusta a la realidad. A continuación, la respuesta completa:

"En la noticia publicada, se afirma que la protectora ha sido desmantelada por abandono y maltrato animal. Esta información es totalmente falsa y me veo en la obligación de desmentirla rotundamente. Los hechos reales son los siguientes: Yo he denunciado a la presidenta de la protectora de animales por abandono de los animales. La presidenta se fue a Sevilla y dejó a los animales solos sin ningún tipo de cuidado. Al no poder hacerme cargo de ellos yo solo, ya que por mi trabajo no podía estar con ellos todo el tiempo, me vi obligado a denunciar la situación a la Guardia Civil para que se llevaran a los animales a un lugar seguro. En ningún momento he maltratado a los animales. De hecho, he sido yo quien ha velado por su bienestar y he denunciado la situación para protegerlos. La información publicada es falsa y dañina, ya que mancha mi reputación y la de la protectora de animales".