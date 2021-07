Vecinos de Manzanal de Arriba destacan el valor ecológico de terrenos desafectados

La Plataforma de vecinos de Manzanal de Arriba, “Comunales del pueblo son” considera que la desafectación de cerca de un millón y medio de metros cuadrados de terrenos comunales pone en peligro hábitats hasta ahora protegidos precisamente por el propio uso de comunal que los caracterizaba.

En lo que respecta a las parcelas desafectadas para uso de extracción de áridos, y aunque una de las parecelas ya se venía usando para ese mismo fin por parte de una empresa, el paso de comunal a extractivo puede suponer un cambio de nivel en lo que a desprotección mediambiental se refiere. La ampliación de la cantera con el alquiler de las parcela 15 y 62, triplicando la superficie de lo ya existente, es incompatible con la pervivencia del robledal que ocupa la parcela 62. Un robledal que, por cierto, aún hoy sigue siendo de uso comunal de facto, en lo que se refiere a la recolección de setas. Pero la desafectación de la parcela 8 para la colocación de placas solares no está exenta de riesgos en este sentido, sino todo lo contrario.

Según el propio Ministerio de Transición Ecológica en su Inventario Español de Hábitats Terrestres, allí hay varios tipos de hábitats protegidos, por ejemplo tres tipos de brezal: Brezales húmedos del Atlántico con Erica ciliaris y Erica tetralix, Brezales secos europeos y Brezales oromediterráneos endémicos con aliagas. También hay pastizales con la misma protección, en las llamadas urrietas, castaños de gran porte que servían para el sesteo del ovino en el valle de Rotaspino y una extensa zona de caducifolios con Quecus Robur y Quercus Pyrenaica a la orilla del Tera y en las laderas de los montes que ascienden desde el río. Todo lo cual está regulado por la Directiva Hábitats 92/43/CEE, resultando ser en definitiva hábitats de interés comunitario.

Una zona, por lo demás, señalada con una elevada sensibilidad ambiental de cara a la colocación en ella de proyectos de energía solar. Se da la circunstancia, además, que esta parcela está surcada por la vereda del Venero, una cañada que corre paralela al río Tera por gran parte del municipio, y en la parcela hay también hasta cinco caminos de uso tradicional en varias direcciones.

Parece difícil que la instalación de la macrogranja solar, con todas las implicaciones de vallado que implica pueda ser compatible con la pervivencia de estos caminos. Se desconoce si estos datos se han tenido en cuenta o no a la hora de realizar el expediente de desafectación pero en todo caso, la Plataforma cree que el Ayuntamiento no puede desconocer la existencia de caminos y veredas porque lo lógico es que estén inventariados. En esta parcela existen zonas de dominio público fluvial, pues además de los pequeños regatos que la atraviesan, parte del regato de la Zapatera está incluido dentro de la parcela, por lo que la Plataforma considera que la desafectación de esta amplia zona tuvo que tener en cuenta informes de otros Organismos, y no bastaría con estar expuesta a merced de la aprobación de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial.

Por último ,este colectivo vecinal de Manzanal de Arriba advierte que la conexión entre La Sierra de la Culebra y el río Tera no puede verse interrumpida por proyectos urbanísticos, además de los ya existentes. Una barrera de casi dos kilómetros de largo, que es lo que mide la parcela, supondría una alteración importante del hábitat de especies emblemáticas, como es el lobo, pero también podría dificultar la pervivencia de la fauna que a día de hoy utilizan esa zona como corredor y que da sentido a la existencia de la actual Reserva Nacional de Caza. En este sentido hay que recordar que el municipio de Manzanal de Arriba está incluido dentro de la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica y que el mal uso de esta denominación podría generar la exclusión del municipio o incluso poner en peligro toda la denominación en su conjunto.