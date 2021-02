Rios y arroyos en Zamora ,a rebosar

Las intensas precipitaciones de los últimos días,unidas al deshielo de las pasadas nevadas, han originado que las riberas de la comarca de Sayago vayan cargadas de agua,y devuelvan la vida al conjunto de cascadas donde los cursos fluviales se precipitan en el entorno del Parque Natural de los Arribes del Duero. mostrando espectaculares imágenes que estos días están siendo recogidas por visitantes que recorren los parajes más significativos como pueden ser,entre otros:Las Lastras de Mámoles, la cascada de Abelón, el arroyo Carrascalico de Fariza, Fermoselle, Gáname, Moral o el salto de Llamas Frías en Ricobayo

Zonas para disfrutar en este segundo año de pandemia que tiene en la naturaleza una de las pocas opciones no afectadas con las restricciones que impone el COVID.

Duero en Zamora

El río Duero a su paso por Zamora baja crecido y ayer alcanzaba 1,22 metros de altura con 480 metros cúbicos por segundo de caudal. Cifras que están aún lejos de considerarse preocupantes, aunque el agua obligue a cortar algunos tramos de paseos ribereños de los que se inundan con más facilidad .No obstante,muchos zamoranos aprovechan las zonas de paseo para contemplar la fuerza del agua,y las gran variedad de aves que habitan en la zona.

Habrá que esperar a ver cómo evolucionan las distintas borrascas que en los últimos días afectan a la península. Sobre todo si aguas arriba empiezan a darse riadas como las que afectan en la zona soriana o afluentes como el Arlanza.

Arroyo de Valorio

El arroyo de Valorio, que suele llevar muy poca agua , e incluso seco su cauce en verano y otoño,baja estos días muy crecido y ofrece una imagen poco habitual en su tramo desde el bosque hasta la desembocadura en el Duero en Olivares. No parece, sin embargo, que se vayan a producir problemas, ,aunque el martes el agua llegaba prácticamente a la altura del pequeño puente existente a la altura de Olivares,donde también se evidenciaba falta de limpieza del cauce por retención de ramas de árboles,botellas , plásticos y diversos residuos, que podrían taponar el puente.Es zona frecuente de avenidas e inundaciones debido no solo al agua que trae el propio arroyo, sino a que se encuentra con la desembocadura del rio que aporta también caudal en sentido contrario cuando viene crecido, y no deja desaguar la corriente de agua procedente de Valorio .