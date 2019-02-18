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Resultados deportivos
El Zamora recupera el liderato
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Actualizado 08:46
TERCERA DIVISIÓN GRUPO 8
SANTA MARTA 0 ZAMORA C.F 2
REGIONAL DE AFICIONADOS
C.D. VILLARALBO 3 TORALENSE 0
PONFERRADINA B 0 C.D. BENAVENTE 1
LIGA NACIONAL JUVENIL
ZAMORA C.F. 1 C.D. COLEGIOS DIOCESANOS 0
REGIONAL JUVENIL
C.D. NAVEGA 4 C.D.SAN LORENZO 0
REGIONAL CADETE
ZAMORA C.F. 3 UNIONISTAS 5
FUTBOL FEMENINO PRIMERA REGIONAL
AMIGOS DEL DUERO (DESCANSO)
FUTBOL FEMENINO SEGUNDA REGIONAL
AMIGOS DEL DUERO B 8 MONTERESMA 1
BALONMANO DISIVION HONOR PLATA
BALONMANO ZAMORA 27 BALONMANO VILLA DE ARANDA 27
BALONCESTO FEMENINO LIGA DIA
IDK GUIPUZCOA 62 ZAMARAT 55
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
BALONCESTO ZAMORA 77 C.B.EXTREMADURA 49
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
BALONCESTO NARÓN 73 VIRGEN DE LA CONCHA 86