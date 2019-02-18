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Zamora

105.1 FM - 1269 OM

ZAMORA

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    Resultados deportivos

    El Zamora recupera el liderato

    Tiempo de lectura: 1' Actualizado 08:46

    TERCERA DIVISIÓN GRUPO 8

    SANTA MARTA 0 ZAMORA C.F 2

    REGIONAL DE AFICIONADOS

    C.D. VILLARALBO 3 TORALENSE 0

    PONFERRADINA B 0 C.D. BENAVENTE 1

    LIGA NACIONAL JUVENIL

    ZAMORA C.F. 1 C.D. COLEGIOS DIOCESANOS 0

    REGIONAL JUVENIL

    C.D. NAVEGA 4 C.D.SAN LORENZO 0

    REGIONAL CADETE

    ZAMORA C.F. 3 UNIONISTAS 5

    FUTBOL FEMENINO PRIMERA REGIONAL

    AMIGOS DEL DUERO (DESCANSO)

    FUTBOL FEMENINO SEGUNDA REGIONAL

    AMIGOS DEL DUERO B 8 MONTERESMA 1

    BALONMANO DISIVION HONOR PLATA

    BALONMANO ZAMORA 27 BALONMANO VILLA DE ARANDA 27

    BALONCESTO FEMENINO LIGA DIA

    IDK GUIPUZCOA 62 ZAMARAT 55

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    BALONCESTO ZAMORA 77 C.B.EXTREMADURA 49

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    BALONCESTO NARÓN 73 VIRGEN DE LA CONCHA 86

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