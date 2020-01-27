Resultados agenda polideportiva

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
DIRECTO
Antonio Herraiz y Marta Ruiz
DIRECTO TRECE
Con Ana Samboal y Raquel Caldas
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Actualizado 13:14
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII
REAL BURGOS CF.SAD 0 ZAMORA C.F. 2
FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS (DESCANSO )
FUTBOL REGIONAL JUVENIL
C.D. FÚTBOL PEÑA 4 ZAMORA C.F. “B” 0
FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL
U.D..C. SUR 3 ZAMORA C.F. 2
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI
AMIGOS DEL DUERO 4 C.D. NUESTRA SRA DE BELÉN 0
FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G
AMIGOS DEL DUERO B 3 C.D. BURGOS PROMESAS 2000 1
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I
ALBENSE F.S. 4 ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 3
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX
C.D. INTERSALA ZAMORA 5 C.D. TIERRA CASTELLANA CIUDAD DE AREVALO 5
C.D. EL ESPINAR ARLEQUÍN 4 C.F.S. ZAMORA 5
FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS
C.F.S. LA BAÑEZA 2 RIVER ZAMORA F.S. 8
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
CIRCULO GIJÓN BALONCESTO 58 BALONCESTO ZAMORA 82
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
GIJÓN BASKET 84 C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 74
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
C.D. ZAMARAT 67 CAMPUS PROMETE 64
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
AMENABAR ZARAUTZ 22 BALONMANO ZAMORA 22
DIRECTO
Antonio Herraiz y Marta Ruiz
DIRECTO TRECE
Con Ana Samboal y Raquel Caldas