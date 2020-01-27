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Zamora

105.1 FM - COPE MÁS 1269 OM

ZAMORA

    Resultados agenda polideportiva

    Fin de semana

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 13:14

    FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

    REAL BURGOS CF.SAD 0 ZAMORA C.F. 2

    FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS (DESCANSO )

    FUTBOL REGIONAL JUVENIL

    C.D. FÚTBOL PEÑA 4 ZAMORA C.F. “B” 0

    FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

    U.D..C. SUR 3 ZAMORA C.F. 2

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI

    AMIGOS DEL DUERO 4 C.D. NUESTRA SRA DE BELÉN 0

    FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G

    AMIGOS DEL DUERO B 3 C.D. BURGOS PROMESAS 2000 1

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I

    ALBENSE F.S. 4 ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 3

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX

    C.D. INTERSALA ZAMORA 5 C.D. TIERRA CASTELLANA CIUDAD DE AREVALO 5

    C.D. EL ESPINAR ARLEQUÍN 4 C.F.S. ZAMORA 5

    FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS

    C.F.S. LA BAÑEZA 2 RIVER ZAMORA F.S. 8

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    CIRCULO GIJÓN BALONCESTO 58 BALONCESTO ZAMORA 82

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    GIJÓN BASKET 84 C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 74

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    C.D. ZAMARAT 67 CAMPUS PROMETE 64

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    AMENABAR ZARAUTZ 22 BALONMANO ZAMORA 22

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