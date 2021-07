Requejo pide una reunión a la ministra de Hacienda sobre los fondos para Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo ha solicitado una reunión con la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado, con el fin de estudiar el posicionamiento de la provincia de Zamora en la articulación de las medidas relativas a la aplicación y puesta en marcha de las ayudas estatales de finalidad regional, dentro del periodo 2021-2027. En la solicitud remitida desde la institución provincial se solicita a Montero que se inicien las gestiones pertinentes por parte del Ministerio de Hacienda para que Zamora sea incluida como zona “c” no predeterminada en el mapa de ayudas regionales que entrará en vigor en enero de 2022. Según explica el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, Zamora cumple las características para ser designada como zona “c” no predeterminada puesto que, entre otras condiciones, “es la única provincia que perdió el 10% de población en la última década”. De hecho, en los últimos datos aportados por el Reto Demográfico la provincia de Zamora es la que más población ha perdido en toda España durante la última década con un 11,2%, muy por encima de provincias como Cuenca, Soria o Teruel, a lo que hay que sumarle los indicadores más altos de envejecimiento de este país. Teniendo en cuenta “todos estos alarmante indicadores” la Diputación de Zamora, tal y como explica su presidente, y en consonancia con prácticamente todos los agentes sociales y económicos de la provincia ha puesto en marcha varias medidas que tienen como objetivo reconocer “el estatus real de Zamora en contextos de despoblación, entre las que se encuentra el reconocimiento de la provincia como zona ‘c’ no predeterminada de cara a ser incluida en nuevo mapa de ayudas regionales con efectos a 1 de enero de 2022, así como a los objetivos de fiscalidad diferenciada que contemplan las actuales directrices europeas”. Paralelamente, según anuncia Francisco Requejo, la Diputación de Zamora celebrará el próximo martes 13 de julio una mesa de trabajo con los agentes sociales y económicos de la provincia para establecer estrategias de reivindicación respecto a la integración de Zamora en el nuevo mapa de ayudas regionales europeas contra la despoblación, así como todas aquellas medidas que posicionan a Zamora dentro del actual marco financiero europeo Esta mesa de trabajo se plantea como una acción que quiere dar continuidad a la Jornada Europea de Fondos Europeos y Despoblación que se celebró el pasado mes de mayo, con el objetivo de marcar una hoja de ruta de cara a iniciativas conjuntas para conseguir la finalidad marcada.