El programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro aglutina más de un centenar de actividades

Más de un centenar de actos dirigidos a todos tipo de públicos y para satisfacer todos los gustos configuran el programa de la Ferias y Fiestas de San Pedro 2019 en el que la música es la principal protagonista y que ha sido presentado hoy en el Ayuntamiento por la concejala de Cultura, Mª Eugenia Cabezas. Y como recordó la propia concejala, este año San Pedro cae en sábado y de nuevo se extienden las fiestas el domingo, de modo que tendrán lugar del 21 al 30 de junio, ambos inclusive.

El mismo día 21 se inaugurará la Feria de Día, que mantendrá prácticamente las mismas ubicaciones del año pasado. Abrirán las fiestas varias actuaciones musicales, a diferente horario y para públicos diferentes; y lo hará el Festival Callejero de Bandas de MUBAZA, estrenando el escenario de la Catedral, en la tarde del viernes 21.

En La Marina, los acordeonistas hermanos Lagutik y el percusionista Diego Rubio, nos ofrecerán un concierto con un repertorio tradicional variado, y poco después dará comienzo el tradicional desfile de los gigantes y cabezudos, grupos tradicionales y peñas para recibir a la Gobierna en el Puente de Piedra. Y de vuelta en la Pza. Mayor, se leerá la leyenda de la Gobierna y se habrán abierto oficialmente las Fiestas de San Pedro 2019.La fiesta la pondrá el espectáculo de la macrodisco Electric Circus con una sesión de DJ que combina el baile y la música en directo con un toque circense.

Este año, se adelanta también al día 21 el concierto de San Juan de la Asociacion Zamorana de la Música “Bellas Artes”, con la Orquesta Filharmonía Ibérica en el auditorio de la Marina; y se desarrollará el I Encuentro de Campaneros de Castilla y León, que será presentado con más detalle próximamente. A partir de entonces y durante toda la semana siguiente habrá multitud de actividades festivas en los diferentes espacios de la ciudad, como en otras ocasiones.

Entre las actividades musicales con entrada la concejala destacó los conciertos de Marea en el auditorio Ruta de la Plata, las actuaciones de Manolo García, el Festival Flamenco y el Pequeño Rock and roll en la plaza de la Catedral, así como el tributo a Aladdín "La Lámpara Maravillosa" en el auditorio de Fundos (antigua Caja España) en la Marina. Los conciertos gratuitos en la Plaza Mayor con Rayden, La Pegatina o Shinova que tendrá de teloneros a Ladri di Biciclette; un espacio donde no pueden faltar las orquestas es resto de los días festivos. También en la plaza de la Catedral, además de los ya mencionados, el día 22 habrá doblete con la Banda de Música de Zamora y a continuación, Soledad Luna; el día 23, Alollano; el 24, JazZamora, con Vandalia Trio; y el 25, 26 y 27, la muestra de folklore. El 28, Manolo García, el 29, el festival de flamenco, y el 30, el Pequeño Rock and Roll. Como en toda fiesta, no faltarán los pasacalles; los tradicionales de Tradimupo y también los de Capitonis Durii, Don Sancho, La Morana, y los de la Asociación de Tamborileros Zamoranos, que este año se pasearán de nuevo por los barrios de la margen izquierda; además del ya tradicional desfile de grupos que se dirigen a la Catedral a la misa castellana. También habrá Lírica, además del concierto de La Asociación de Música Bellas Artes, con el VII Concierto de las Velas, que este año nos trae un recital de ópera y zarzuela, con Montserrat Martí Caballé, Beatriz Gimeno y Luis Santana cantando, Antonio López al piano y el coro de Amigos de la Ópera, en el Patio del Seminario y con entrada gratuita.

Y entre las actividades infantiles, además de los ya mencionados tributo a Aladdín y el Pequeño Rock and Roll, habrá otros espectáculos y actividades gratuitas en La Marina como el espectáculo itinerante LA GRAN FAMILIA y el 28, el espectáculo de magia “OLÉ” de Miguel de Lucas, parque infantil y juvenil, con juegos y talleres para los más pequeños.

Y dado el éxito del año pasado, se repite el Parque de los Juegos en diferentes barrios como Carrascal, S. XXI, Pinilla, Vista Alegre, y San José Obrero, según anunció Mª Eugenia Cabezas. Entre las novedades de este año destaca una comida de convivencia de las Peñas en Valorio promovida por el Consejo Local de la Juventud, y la primera Gymcana Zamora Fotográfica que pone en marcha la Photo Escuela, con un concurso fotográfico que tendrá como temática algunos de los espectáculos y actividades de San Pedro, en las modalidades infantil y adultos, con tres premios para cada modalidad, y otra en la categoría de instagram. Las inscripciones podrán realizarse a partir de mañana en "www.laphotoescula.com", según informó su director, José Antonio Pascual. La concejala de Cultura destacó además la hoguera de San Juan en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva, con la actuación de orquesta Sevática; las tradicionales ferias del Ajo y de la Cerámica, con la exposición de Cerámica y Alfarería y el Certamen del Barro "Herminio Ramos"; las competiciones deportivas de San Pedro; la concentración de 2 CV; el Powerfull Color Race; el Concurso Nacional de Saltos; o el vistoso espectáculo de fuegos artificiales con el que tradicionalmente concluyen las Ferias y Fiestas de San Pedro. En definitiva, un programa amplio y variado de actividades, que marca en Zamora el inicio de las vacaciones de verano, que la mayoría de los zamoranos espera con cierta expectación, con el que se pretende dar cabida a todos los gustos y aficiones aunque, como recordó Mª Eugenia Cabezas, "sabemos que dar gusto a todo el mundo es algo complicadísimo, pero siempre hay que intent