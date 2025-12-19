Pagó por un cachorro que nunca llegó: una zamorana, víctima de una estafa digital

Una vecina de Zamora figura entre las diez víctimas identificadas en una operación de la Guardia Civil contra una red de estafas online basada en falsos anuncios de venta de perros. El caso, desarrollado por el Equipo Arroba de la Guardia Civil de Bizkaia en el marco de la operación denominada “Becerrillo”, ha permitido investigar a dos personas residentes en Bizkaia como presuntas autoras de delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil.

Según la investigación, los ahora investigados publicaban anuncios atractivos en una conocida red social, ofreciendo cachorros a precios competitivos. Las víctimas, convencidas de estar ante una compra legítima, realizaban pagos por adelantado a través de aplicaciones de pago móvil y transferencias bancarias, bajo distintos conceptos como la compra del animal, transporte, vacunas o jaulas supuestamente reembolsables.

UN MODUS OPERANDI REPETIDO EN TODA ESPAÑA

Las investigaciones comenzaron tras la denuncia presentada por uno de los perjudicados, quien llegó a realizar varios pagos antes de detectar incoherencias en la operación. A partir de ahí, los agentes constataron un patrón idéntico en todos los casos: primer contacto por redes sociales, solicitud de anticipos económicos y utilización de una misma línea telefónica y una cuenta bancaria para recibir el dinero.

En total, se han identificado diez víctimas en distintas provincias, entre ellas Zamora, además de Tarragona, Ourense, Alicante, Cuenca, Valencia, Barcelona, Sevilla, Ciudad Real y la Comunidad de Madrid. El perjuicio económico asciende a 3.705 euros por estafas directas, a los que se suman 2.602 euros presuntamente blanqueados mediante movimientos bancarios posteriores.

BLANQUEO DE CAPITALES Y SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

La investigación reveló que la titular de la cuenta bancaria utilizada tenía antecedentes por hechos similares, por lo que fue investigada también por blanqueo de capitales. Parte del dinero era transferido a un segundo implicado, residente en Durango (Bizkaia), quien recibió numerosos ingresos en pocos días. Además, los agentes comprobaron que uno de los números de teléfono usados para hacerse pasar por transportista pertenecía a una persona ajena a los hechos, víctima de una suplantación de identidad.

La Guardia Civil recuerda especialmente a los ciudadanos de Zamora y la provincia la importancia de desconfiar de anuncios excesivamente ventajosos en internet, evitar pagos anticipados y verificar siempre la identidad del vendedor. Asimismo, anima a denunciar cualquier sospecha de fraude, ya sea de forma presencial o a través de los canales telemáticos oficiales, como medida clave para frenar este tipo de delitos digitales.