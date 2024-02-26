Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (24-25 febrero 2024)
Gran victoria del Zamora CF en casa del líder
Zamora
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Actualizado 13:04
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
PONTEVEDRA C.F.1 ZAMORA C.F. 3
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO 1 REAL ÁVILA 1
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
ZAMORA C.F. “B” 2 BETIS C.F. 1
C.D. BENAVENTE 1 C.D. BEJAR INDUSTRIAL 2
VEGUELLINA C.F. 2 C.D. BOVEDANA 0
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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ZAMORA C.F. 1 UNIONISTAS DE SALAMANCA “B” 0
SALAMANCA C.F. “B” 7 C.D.LA AMISTAD 2000 0
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
C.D. SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID 3 U.D. SAN LORENZO 0
REAL VALLADOLID “B” 2 ZAMORA C.F. 1
U.D. TORESANA 1 C.D. BURGALÉS 5
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
C.D. BOVEDANA 3 VICTORIA C.F. 0
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 2 C.D. SAN JOSÉ 0
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
ALBENSE F.S 6 CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 2
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D.INTERSALA ZAMORA 8 VALLADOLID SPORT SALA 1
C.D. TIERNO GALVÁN 9 RIVER ZAMORA F.S. 1
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
RIVER ZAMORA F.S.1 CDE MUSLERA 3
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 3 C.D. UNIÓN ARROYO 1
BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA GRUPO OESTE (Descanso en la competición)
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
INNOVA LEGANÉS 56 C.D. ZAMARAT 64
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
ESTUDIANTES DE LUGO 100 C.D. ZAMARAT 70
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
B.M. ZAMORA 32 BARÇA ATLETIC 36
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