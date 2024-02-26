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Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (24-25 febrero 2024)

Gran victoria del Zamora CF en casa del líder

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Redactor en COPE Zamora

Zamora

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 13:04

FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

PONTEVEDRA C.F.1 ZAMORA C.F. 3


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO 1 REAL ÁVILA 1


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

ZAMORA C.F. “B” 2 BETIS C.F. 1

C.D. BENAVENTE 1 C.D. BEJAR INDUSTRIAL 2

VEGUELLINA C.F. 2 C.D. BOVEDANA 0


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

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ZAMORA C.F. 1 UNIONISTAS DE SALAMANCA “B” 0

SALAMANCA C.F. “B” 7 C.D.LA AMISTAD 2000 0


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

C.D. SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID 3 U.D. SAN LORENZO 0

REAL VALLADOLID “B” 2 ZAMORA C.F. 1

U.D. TORESANA 1 C.D. BURGALÉS 5


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

C.D. BOVEDANA 3 VICTORIA C.F. 0


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 2 C.D. SAN JOSÉ 0


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

ALBENSE F.S 6 CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 2


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D.INTERSALA ZAMORA 8 VALLADOLID SPORT SALA 1

C.D. TIERNO GALVÁN 9 RIVER ZAMORA F.S. 1


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1

RIVER ZAMORA F.S.1 CDE MUSLERA 3


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 3 C.D. UNIÓN ARROYO 1


BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA GRUPO OESTE (Descanso en la competición)


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

INNOVA LEGANÉS 56 C.D. ZAMARAT 64


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B

ESTUDIANTES DE LUGO 100 C.D. ZAMARAT 70


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

B.M. ZAMORA 32 BARÇA ATLETIC 36

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