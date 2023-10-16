Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (14-15 octubre 2023)
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Actualizado 14:07
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
ZAMORA C.F. 0 PONTEVEDRA C.F. 4
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO 0 C.D. PALENCIA CRISTO ATLÉTICO 1
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BEJAR INDUSTRIAL 3 C.D. BENAVENTE 1
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BETIS C.F. 3 ZAMORA C.F”B” 1
C.D.BOVEDANA 4 VEGUELLINA C.F. 2
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
ZAMORA C.F. 0 VICTORIA C.F. “B” 3
U.D. SANTA MARTA TORMES “B” 3 C.D.LA AMISTAD 2000 0
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
ARANDINA C.F 4 U.D. SAN LORENZO 0
U.D. TORESANA 0 ZAMORA C.F. 2
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
VICTORIA C.F. 2 C.D. BOVEDANA 2
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. SAN JOSÉ 2 C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
C.D.UNIÓN ARROYO 1 CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE 0
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D.INTERSALA ZAMORA 8 CISTIERNA F.S. 3
C.D. PONFESALA 3 RIVER ZAMORA F.S. 3
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
CDE MUSLERA GSW “A”6 RIVER ZAMORA F.S. 1
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
C.F.S. CIUDAD DE TORO 4 C.F.S. LA BAÑEZA 5
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA GRUPO OESTE
ZORNOTZA 73 C.B. ZAMORA 80
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
CLUB JOVENTUD BADALONA 62 C.D. ZAMARAT 69
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
C.B. AVILA 64 C.D. ZAMARAT 56
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
B.M. ZAMORA 17 UBU SAN PABLO BURGOS 27
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