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Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (14-15 octubre 2023)

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Redactor en COPE Zamora

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 14:07

FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º


ZAMORA C.F. 0 PONTEVEDRA C.F. 4


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII


C.D. VILLARALBO 0 C.D. PALENCIA CRISTO ATLÉTICO 1


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B


C.D. BEJAR INDUSTRIAL 3 C.D. BENAVENTE 1


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BETIS C.F. 3 ZAMORA C.F”B” 1


C.D.BOVEDANA 4 VEGUELLINA C.F. 2


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B


ZAMORA C.F. 0 VICTORIA C.F. “B” 3


U.D. SANTA MARTA TORMES “B” 3 C.D.LA AMISTAD 2000 0


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


ARANDINA C.F 4 U.D. SAN LORENZO 0


U.D. TORESANA 0 ZAMORA C.F. 2


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1


VICTORIA C.F. 2 C.D. BOVEDANA 2


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI


C.D. SAN JOSÉ 2 C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

C.D.UNIÓN ARROYO 1 CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE 0


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9


C.D.INTERSALA ZAMORA 8 CISTIERNA F.S. 3


C.D. PONFESALA 3 RIVER ZAMORA F.S. 3


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1


CDE MUSLERA GSW “A”6 RIVER ZAMORA F.S. 1


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS


C.F.S. CIUDAD DE TORO 4 C.F.S. LA BAÑEZA 5


BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA GRUPO OESTE


ZORNOTZA 73 C.B. ZAMORA 80


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE


CLUB JOVENTUD BADALONA 62 C.D. ZAMARAT 69


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B


C.B. AVILA 64 C.D. ZAMARAT 56


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO


B.M. ZAMORA 17 UBU SAN PABLO BURGOS 27


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