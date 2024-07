Las claves de las obras en las travesías de Zamora capital: plazos, desvíos y objetivos

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha subrayado este martes la creación de empleo y riqueza ya gran transformación que supondrá para Zamora la inversión de 22 millones de euros del Gobierno de España en un plazo de 19 meses para ejecutar las obras de humanización de travesías dentro del Plan de Recuperación. Así lo ha manifestado tras la presidir la reunión de constitución de la Comisión de Seguimiento de las Obras de Humanización de Travesías del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la Ciudad, en la que ha participado también el alcalde, Francisco Guarido.

El jefe de la Unidad de Carreteras del Estado en Zamora, Guillermo Vicente, ha informado del avance de los trabajos iniciados recientemente y ha trasladado a la comisión la apertura de un canal de comunicación con la ciudadanía, que tiene a su disposición tanto un buzón de correo electrónico para enviar preguntas o sugerencias sobre las obras, como la posibilidad de atención presencial.

Inversión total de 22 millones

Las tres travesías cuyas obras están en marcha son la ZA-20 Avenida de Cardenal Cisneros, la ZA-12 Avenida de Requejo y la N-122 Avenida Galicia, Cuesta de la Morana y Calle de la Puebla. El importe de ejecución de estas tres obras asciende a 19 millones de euros, a los que suman 1 millón de la asistencia técnica. La inversión alcanza los 22 millones con la actuación de sostenibilidad proyectada para la travesía de la N-122 en avenida de la Feria y calle de La Vega. Las obras se ejecutan de manera simultánea para cumplir con los plazos de los fondos europeos Next Generation EU.

La ciudadanía tiene a su disposición para cualquier consulta el buzón de correo electrónico travesias.zamora@cemosa.es, en el que podrán realizar cualquier reclamación, incidencia o sugerencia, asociada con las obras de humanización.La atención presencial se realizará a partir de la próxima semana en las oficinas de la Unidad de Carreteras del Estado en Zamora (C/ San Atilano,1) los miércoles de 12 a 14 horas bajo cita previa.

Afectaciones al tráfico

Los desvíos han sido consensuados entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ayuntamiento de Zamora. En aras de garantizar la seguridad de los usuarios y trabajadores, las afectaciones al tráfico de cada una de las obras previstas para el año 2024 es la siguiente:

•ZA-20 Avenida Cardenal Cisneros: en esta primera fase el tramo afectado estácomprendido desde el PK 0+000 al PK 1+200 (desde la Glorieta del Sancho hasta la Intersección con la Carretera de la Estación). El desvío del tráfico se realiza pasando de dos carriles a un carril por calzada.

• ZA-12 Avenida de Requejo: en esta primera fase el tramo afectado está comprendido entre el PK 0+000 y el PK 0+550 (desde la Avenida Cardenal Cisneros hasta la intersección con C/Alonso de Mercadillo y C/ Hermanos Pinzón). El desvío del tráfico se realiza mediante el corte de la mitad derecha de la calzada, permitiendo el paso de los vehículos por los otros dos carriles habilitando uno para cada sentido desde el PK 0+000 (Intersección Av. Cardenal Cisneros) al PK 0+370 (Intersección Av.Reyes Católicos#Av. Carlos Pinilla). La C/ Polvorín detrás de la Comisaría de Policía estará cortada y la C/ Arapiles solamente tendrá salida por la C/ Argentina, quedando cortado el acceso a la Av. de Requejo.

Desde el PK 0+370 (Intersección Av.Reyes Católicos-Av. Carlos Pinilla) hasta el PK 0+550 (Intersección con C/ Alonso de Mercadillo-C/ Hermanos Pinzón) el trafico será con sentido único dirección salida. A partir del PK 0+480 se reincorpora el tráfico a la calzada derecha. El tráfico en sentido entrada a Zamora desde el PK 0+370 al PK 0+550 (desde C/ Alonso de Mercadillo hasta Av.Reyes Católicos) estará cortado planteándose dos desvíos alternativos para el tráfico de entrada a Zamora, por C/Alonso de Mercadillo y girando a la izquierda por la Av. Príncipe de Asturias, desde donde se pueden reincorporar a la Av. de Requejo y hacia el hospital por la Av. Carlos Pinilla o continuar al centro de la ciudad por la Av. Príncipe de Asturias.

•N-122 Avenida de Galicia: en esta primera fase el tramo afectado está comprendido entre el PK 457+300 al PK 457+635 (desde la Glorieta del Sancho hasta la Intersección con Calle de la Casa Mohina). Se retirarán las balizas H 75 de ambas márgenes para posteriormente delimitar mediante conos la zona de calzada y zona peatonal en una margen y zona de obras en la otra margen. Se dará paso a peatones por la margen izquierda de calzada durante la ejecución de las obras en la margen derecha y viceversa. Los carriles se reducen a un ancho de tres metros.