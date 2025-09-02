Intenta robar en un comercio rural de Zamora y acaba en la UCI tras ser apuñalado por el dueño

Un varón de 40 años ha precisado asistencia médica urgente tras ser apuñalado en la localidad zamorana de Olleros de Tera, perteneciente al municipio de Calzadilla de Tera, en un suceso que tuvo lugar al mediodía del lunes. El incidente fue comunicado al Centro de Emergencias 1-1-2 a las 13:42 horas, solicitando intervención en la Travesía de la Fuente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y servicios de emergencias de Sacyl, incluyendo una ambulancia y un helicóptero medicalizado. Tras ser atendido en el lugar de los hechos, el herido fue evacuado de urgencia al Complejo Asistencial de León, donde actualmente permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El suceso está bajo investigación, y ya se ha procedido a la detención de una persona por un presunto delito de lesiones.

DEFENSA DEL ESTABLECIMIENTO

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha ofrecido este martes nuevos detalles. Según ha informado, el detenido es el propietario de un establecimiento local, y la principal hipótesis que maneja la investigación es que el agredido intentaba cometer un robo en dicho comercio. En ese contexto, el propietario habría reaccionado apuñalando al hombre en tres ocasiones.

Blanco también ha confirmado que durante la jornada del lunes mantuvo contacto con la alcaldesa de Calzadilla de Tera, quien expresó estar “conmocionada” por lo ocurrido. El caso ha generado alarma social en una localidad normalmente tranquila.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zamora se encuentra ahora a la espera de un informe médico del hospital, fundamental para determinar el alcance de las lesiones sufridas por la víctima. Dependiendo de ese informe, el detenido podría ser investigado por un delito de lesiones o por tentativa de homicidio.

El caso permanece abierto y se espera que en los próximos días el agresor pase a disposición judicial, mientras la Guardia Civil continúa recabando pruebas y testimonios que permitan esclarecer totalmente los hechos.