La Guardia Civil desarticula un Grupo organizado dedicado a la contratación de seguros de flota para empresas,

El Grupo de Investigación y Análisis (G.I.A.T. Central) de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, ha desmantelado un grupo organizado, dedicado a la contratación de seguros de flota a particulares, a través de un establecimiento abierto al público y de forma ON LINE. Las investigaciones se iniciaron como consecuencia de la denuncia presentada por una compañía aseguradora, que detectó varias pólizas de seguros de flota a nombre de dos empresas. Dichas pólizas tras su apertura sobrepasaron en un espacio de tiempo muy breve, el máximo permitido de los vehículos que pueden estar asegurados en cada póliza, el cual debe de ser de una ratio de 50 vehículos por cada empleado de la empresa. Los seguros de flota, es un tipo de seguro de automóvil que cubre a los vehículos de la empresa y su personal, durante las horas laborales, es decir, durante las horas de apertura de la empresa, el resto del tiempo, no estarían cubiertos, de ahí el abaratamiento de dichas pólizas. Tras analizar toda la documentación, se pudo determinar que para la apertura de las pólizas se habían utilizado diferentes datos de dos empresas de forma fraudulenta y sin su conocimiento, como correos electrónicos, identidades falsas, teléfonos móviles a nombre de terceras personas etc. todo ello con la finalidad de conseguir la contratación de la póliza, permitir la carga máxima de vehículos y ocultar la identidad de los cabecillas de este grupo delictivo. Su modus operandi consistía en la contratación de los seguros de flota, a particulares conocidos como los “seguros quita multas” para lo que se valían de un local abierto al público en la localidad de Madrid, donde tenían a una persona que se encargaba de obtener los datos a los solicitantes del seguro, fotocopiar sus documentos y después remitirlos por la aplicación WhatsApp a los cabecillas de este grupo, quienes se encargaban de dar de alta los vehículos de forma On-line en la plataforma de una de las compañías aseguradoras.

Así mismo, disponían de otra forma de captar personas interesadas a través de la página web de “mil anuncios”, donde se anunciaban para la contratación de seguro de flota, cobrando 30 euros por un seguro de un mes y, entre 50 y 70 euros por un seguro de tres meses. Durante el periodo que ha estado activa la organización -entre enero y abril del 2019-, llegaron a realizar la contratación de unos 600 seguros de flota a vehículos de particulares, suponiendo un grave riesgo, ya que a efectos legales carecían de seguro, por no cumplir con las siguientes especificaciones: • Lo vehículos deben ser propiedad de la empresa titular de la póliza. • Deben de ser conducidos por empleados de la misma. • Los vehículos solo están cubiertos en el horario comercial de la empresa. • Solo puede haber 50 vehículos asegurados, por cada empleado de la empresa. - En el marco de la “Operación Baxa” efectuada por el G.I.A.T. Central, se han detenido a cuatro personas, todas ellas en la provincia de Madrid, por los delitos de falsedad documental y estafa. Así mismo, se ha contactado con las personas involucradas para que regularicen su seguro obligatorio de vehículo. La instrucción de las diligencias policiales y los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Zaragoza, que entiende de la causa. Las investigaciones continúan abiertas, no descartando detenciones de más personas implicadas.