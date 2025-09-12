Una explosión de una bombona de gas en Zamora deja un herido y daños graves en una vivienda

Los bomberos de Zamora en el lugar de la explosión

A las 12:10 horas de esta mañana, los servicios de emergencia recibieron una llamada urgente que alertaba sobre una deflagración originada por una bombona de gas en la cocina de una vivienda situada en la Avenida Víctor Gallego, número 25, en Zamora. La persona afectada, un varón de 65 años, se encontraba consciente al momento de la intervención.

Rápidamente se movilizaron al lugar agentes de la Policía Municipal, efectivos del Parque de Bomberos de Zamora, unidades del Cuerpo Nacional de Policía, técnicos de la distribuidora de gas Nedgia y una UVI móvil del servicio de Emergencias Sanitarias – Sacyl. Según los primeros informes, la explosión fue provocada por un escape de gas butano, probablemente en la instalación, aunque la bombona en sí no presentó signos de haber explotado.

En la vivienda se encontraban dos personas; una resultó herida y fue trasladada de inmediato al Hospital Virgen de la Concha (HVC), mientras que la otra salió ilesa. Afortunadamente, las viviendas colindantes no sufrieron daños, aunque el inmueble afectado presenta desperfectos severos que requerirán reparaciones importantes.

La rápida intervención de todos los cuerpos de seguridad y emergencias evitó que el incidente tuviera consecuencias más graves. El Parque de Bomberos movilizó casi la totalidad de sus efectivos disponibles, y tanto la Policía Municipal como la Policía Nacional colaboraron en la zona para asegurar el perímetro y facilitar las labores de rescate y control.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de extremar las precauciones en el manejo y mantenimiento de las instalaciones de gas en los hogares. Para evitar situaciones similares, se recomienda seguir estos consejos:

-Revisar periódicamente las bombonas y las instalaciones de gas por profesionales autorizados. Un mantenimiento adecuado puede detectar fugas o daños que comprometan la seguridad.

-No manipular las conexiones de gas sin experiencia ni herramientas adecuadas. Las instalaciones deben ser manejadas únicamente por técnicos especializados.

-Ventilar bien las estancias donde se utilizan bombonas o aparatos de gas. La acumulación de gas en un espacio cerrado puede provocar deflagraciones o explosiones.

-Instalar detectores de gas y monóxido de carbono que alerten en caso de fugas peligrosas.

-Evitar fumar o generar chispas cerca de las bombonas y los aparatos de gas.

La colaboración entre vecinos, servicios de emergencia y empresas distribuidoras es fundamental para garantizar la seguridad y evitar accidentes que puedan poner en riesgo vidas y propiedades. La precaución y el mantenimiento adecuado son las mejores herramientas para prevenir incidentes relacionados con el gas en el hogar.