Estas son las discotecas y espacios de celebraciones que cerrarán en Zamora por falta de licencias

Hace unos días fallecían en Murcia más de una decena de personas tras incendiarse una discoteca. Esa situación hizo que irremediablemente los zamoranos mirásemos a nuestra administración para saber si la situación en las discotecas de nuestra capital es segura. Y parece, a tenor de los hechos, que no lo era tanto, pese a que el otro día Guarido daba por hecho que todo estaba correcto.





Pues este martes, tras la junta de Gobierno Local, Francisco Guarido ha desvelado que tres discotecas han sido obligados a cerrar estos días por no cumplir con la normativa: la Isabela, la Mambo y la Wao. Además, también tendrá que cerrar el espacio de eventos La Harinera. Igualmente se ha dado un plazo a la discoteca Agua de Coco para que subsane unos problemas, porque si no lo hace también tendrá que cerrar.





Es decir, cuatro discotecas y un espacio de eventos multitudinarios que no estaban en regla. La pregunta que se hacen muchos zamoranos es que hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo de Murcia. ¿Hubiéramos seguido los zamoranos en riesgo con esos establecimientos abiertos? Pues afortunadamente no lo sabremos.





El alcalde de Zamora puntualizó que todas las discotecas de la capital, a excepción de Mambo, “podrán reabrir sus puertas cuando cumplan la sanción y siempre que respeten los horarios y los niveles de ruidos”.





Además, el alcalde reconocía esta mañana que es una práctica más común de lo que pensamos eso de que los establecimientos abran con licencia. “Muchas veces sucede eso. Cuando se pide una licencia ambiental a veces los negocios abren antes de tenerla y es irregular. Eso sucede, que abren sin licencia bajo su responsabilidad”, confesaba el primer edil.