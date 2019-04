Denuncian a un "charlatán" por aconsejar a pacientes de cáncer de Zamora dejar el tratamiento

En concreto, se ha hecho referencia a una charla que se produjo el pasado 27 de marzo en La Alhóndiga bajo el título ‘Estrés y cáncer, cáncer y estrés’ a cargo del ponente José Luis Torres para intentar hacer creer al auditorio que la ciencia no es el camino correcto para curarse de cáncer.

Luis Santamaría de RIES fue el encargado de denunciar en su día la situación y señaló que la confrencia del pasado 27 de marzo fue denunciada ante la Consejería de Sanidad e incluso ante la Policía Nacional, aportando el audio de la charla y un informa completo .

Santamaría señalo que se había pedido en el registro municipal más datos sobre el ponente que había solicitado la sala de La Alhóndiga, pero su petición no ha sido respondida.

El presidente del Colegio de Médicos en Zamora ,Esteban Martínez advirtió que “con las pseudoterapias se atenta gravemente contra la salud de los pacientes. Siempre que nos hemos enterado lo hemos denunciado...”No podemos permitir que los charlatanes actúen sobre la salud de estos pacientes y les lleven a una situación crítica o a la muerte, porque a veces les obligan a dejar el tratamiento oficial”,

Julia Romero, de la directiva de la AECC de Zamora señaló que “La AECC no avala tratamientos que no tengan evidencia científica... quiero rogar a los pacientes de cáncer que no vayan a estas consultas de pseudoterapias.

Luis Santamaría advirtió de este tipo de pseudoterapias es un problema que se extiende, de forma que según sus cálculos, en 2017 hubo 103 actividades de este tipo en Zamora y en 2018 ascendieron hasta las 134.