El Ayuntamiento mejora el acceso a los servicios digitales del dominio “Línea Zamora”

El Ayuntamiento de Zamora ha mejorado el acceso y la funcionalidad de los servicios digitales que presta a través del dominio web "Línea Zamora". De este modo, el ciudadano podrá acceder a través de un panel central en la dirección web https://lineazamora.es/ a los siguientes servicios:



“Avisos”

( https://avisos.lineazamora.es/ ): Herramienta de participación ciudadana dirigida a la comunicación directa entre la ciudadanía y el Ayuntamiento para la notificación de sugerencias así como incidencias y desperfectos presentes en las calles de la ciudad.



“Zamora Cita”

( https://citas.lineazamora.es/ ): Servicio dirigido a la solicitud de citas previas en los servicios de Padrón, Oficina de Atención al Consumidor, Urbanismo o la reserva de instalaciones deportivas.



“Apúntame”

( https://apuntame.lineazamora.es/ ): Aplicación destinada a la inscripción en talleres y actividades organizadas por las distintas concejalías del Ayuntamiento de Zamora.



“Cita Previa Tributos”

( https://www.zamoratributos.net/sinCert/cita_previa/solicitarCitaPrevia.aspx ): Página específica para la solicitud de cita previa para los servicios relacionados con la gestión tributaria del Ayuntamiento de Zamora.



“Mapas”

( https://mapas.lineazamora.es/ ): La aplicación del Ayuntamiento de Zamora para encontrar equipamientos y servicios públicos municipales en Zamora.

El canal "Línea Zamora" se puso en marcha a principios del pasado año, inicialmente como una nueva herramienta de avisos y comunicación directa entre los vecinos y el Ayuntamiento. Con este sistema cualquier ciudadano que se encontrara con una incidencia en cualquier punto de la ciudad podrá "in situ" con su propio móvil o con posterioridad, enviar una fotografía indicando el lugar en el que se ha detectado la incidencia, como, por ejemplo una farola que no funciona, baldosas rotas, deficiencias en parques, etc., y los administradores de la aplicación se encargarán de notificarlo directamente al responsable del servicio municipal afectado. Con la pandemia del coronavirus el dominio Línea Zamora se ha convertido en un instrumento imprescindible de interacción con el Ayuntamiento, ampliando sus funciones a otros servicios fundamentales en estos momentos, como los mencionados de solicitud de cita previa, la reserva de instalaciones deportivas, o la inscripción en los talleres y actividades convocadas por el Ayuntamiento.

