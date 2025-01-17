La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (18-19 enero 2025)
Grandes e importantes partidos para los principales equipos de la provincia
Zamora - Publicado el
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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
ZAMORA C.F. -CLUB ATLÉTICO OSASUNA B (Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
CIUDAD RODRIGO C.F.- C.D. VILLARALBO (Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
MORALEJA C.F. -UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F. “B” (Sábado 16.00 horas)
C.D.BENAVENTE -C.D. ONZONILLA (Domingo 16.30 horas)
C.D. RIBERT-ZAMORA C.F. “B” (Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III
ZAMORA C.F. -S.D. PONFERRADINA (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
C.D. BENAVENTE -S.D. PONFERRADINA “B” (Sábado 18.15 horas)
FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
C.D. PARQUESOL- ZAMORA C.F. (Sábado 13.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
C.D. LUGO-C.D. BOVEDANA (Sábado 15.30 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO-C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 15.45 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S -ALBENSE F.S. (Sábado 19.00 horas)
RACING DE MIERES-C.D. INTERSALA ZAMORA (Sábado 18.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
RIVER ZAMORA F.S. -C.D. TIERRA CASTELLANA CIUDAD DE ARÉVALO (Domingo 13.00 horas)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA GRUPO ÚNICO)
RIVER ZAMORA F.S. -LAGUNA F.S. (Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO ÚNICO)
C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO-LAGUNA F.S. (Sábado 18.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)
CAJA RURAL CB ZAMORA -TIZONA BURGOS (Sábado 18.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE
VEGA LAGUNERA TENERIFE-ZAMARAT (Domingo 12.00 horas)
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
UNIVERSIDAD DE LEÓN ADEMAR- B.M CAJA RURAL ZAMORA (Sábado 19.15 horas)