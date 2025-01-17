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La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (18-19 enero 2025)

Grandes e importantes partidos para los principales equipos de la provincia

Rafa Tresaco, jugador del Zamora, en el duelo ante el Real Unión

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Rafa Tresaco, jugador del Zamora, en el duelo ante el Real Unión

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

1 min lectura

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1

ZAMORA C.F. -CLUB ATLÉTICO OSASUNA B (Domingo 12.00 horas)

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

CIUDAD RODRIGO C.F.- C.D. VILLARALBO (Domingo 17.00 horas)

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

MORALEJA C.F. -UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F. “B” (Sábado 16.00 horas)

C.D.BENAVENTE -C.D. ONZONILLA (Domingo 16.30 horas)

C.D. RIBERT-ZAMORA C.F. “B” (Domingo 12.00 horas)

FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III

ZAMORA C.F. -S.D. PONFERRADINA (Sábado 16.00 horas)

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

C.D. BENAVENTE -S.D. PONFERRADINA “B” (Sábado 18.15 horas)

FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

C.D. PARQUESOL- ZAMORA C.F. (Sábado 13.00 horas)

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

C.D. LUGO-C.D. BOVEDANA (Sábado 15.30 horas)

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO-C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 15.45 horas)

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S -ALBENSE F.S. (Sábado 19.00 horas)

RACING DE MIERES-C.D. INTERSALA ZAMORA (Sábado 18.00 horas)

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

RIVER ZAMORA F.S. -C.D. TIERRA CASTELLANA CIUDAD DE ARÉVALO (Domingo 13.00 horas)

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA GRUPO ÚNICO)

RIVER ZAMORA F.S. -LAGUNA F.S. (Sábado 19.00 horas)

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO ÚNICO)

C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO-LAGUNA F.S. (Sábado 18.00 horas)

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)

CAJA RURAL CB ZAMORA -TIZONA BURGOS (Sábado 18.00 horas)

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE

VEGA LAGUNERA TENERIFE-ZAMARAT (Domingo 12.00 horas)

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

UNIVERSIDAD DE LEÓN ADEMAR- B.M CAJA RURAL ZAMORA (Sábado 19.15 horas)

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