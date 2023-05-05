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    La agenda polideportiva del fin de semana (6 y 7 de mayo de 2023)

    No te pierdas ninguna cita

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    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 10:53

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1

    REAL AVILÉS C.F.-ZAMORA C.F. (Domingo 12.00 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

    C.D. BENAVENTE -ATLÉTICO MANSILLÉS (Sábado 17.30 horas)

    C.D. ONZONILLA-C.D. VILLARALBO (Sábado 17.30 horas)

    ZAMORA C.F”B”-C.D. VILLA DE SIMANCAS (Sábado 18.00 horas)


    FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III

    GIMNÁSTICA SEGOVIANA C.F.-ZAMORA C.F.(Domingo 12.00 horas)


    FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

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    C.D. F. PEÑA-C.D. SAN JOSÉ OBRERO (Sábado 18.00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

    C.D.COLEGIOS DIOCESANOS-U.D. TORESANA (Domingo 12.30 horas)

    U.D. SAN LORENZO -C.D. NAVEGA (Sábado 16.00 horas)

    ZAMORA C.F. -ARANDINA C.F. (Domingo 12.30 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES

    RACING CLUB BENAVENTE -U.D. STA MARTA DE TORMES “B” (Sábado 16.30 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

    C.D. MONTERESMA-C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 12.30 horas)

    C.D. BOVEDANA-C.D. SAN JOSÉ (Domingo 12.00 horas)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN

    FULL ENERGIA ZARAGOZA-CAJA RURAL ATLÉTICO BTE (Sábado 18.45 horas)


    TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

    RIVER ZAMORA F.S.-CISTIERNA F.S. (Domingo 12.00 horas)

    DOMOTEC LEÓN F.S.-C.D.INTERSALA ZAMORA (Sábado 21.00 horas)


    BALONCESTO LIGA LEB PLATA ELIMINATORIA 1/4 FINAL

    C.B. PRAT -C.B. ZAMORA (Sábado 18.15 horas)


    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO (FASE POR LA PERMANENCIA)

    B.M. ZAMORA-B.M. IBIZA (Sábado 20.00 horas)


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