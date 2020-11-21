Agenda Deportiva

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A
R.C. CELTA DE VIGO B- ZAMORA C.F (Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B-2
CIUDAD RODRIGO -C.D. VILLARALBO (Domingo 17.00 horas)
U.D. BOVEDANA-C.D. NAVEGA (Suspendido,por retirada del Navega de la Competición)
C.D. CORESES-C.D. RIBERT (Domingo 16.15 horas)
REAL SALAMANCA MONTERREY-C.D. BENAVENTE(Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL
ZAMORA C.F-F.PEÑA B (Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5
C.D. AMIGOS DEL DUERO -MADRID C.F.F..C (Domingo 11.30 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2
ATLÉTICO BTE F.S.-RIVAS FUTSAL (Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
RIVER ZAMORA F.S-RACING CUELLAR (Domingo 12.00 horas
C.D. INTERSALA ZAMORA-F.S. ALHAMBRA GUIJUELO (Sábado 18.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”
C.B. ZAMORA -C.B. ALGECIRAS (Domingo 18.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
VIRGEN DE LA CONCHA CAJA RURAL-C.B.LA FLECHA (Sábado 18.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
VALENCIA B.C- ZAMARAT (Domingo 12.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
B..M. ZAMORA-C.B. CIUDAD DE MALAGA (Sábado 19.00 horas)