COPE

Zamora provincia

Zamora - Benavente

1269 OM - 94.9 FM

ZAMORA

    Agenda Deportiva

    El Zamora se enfrenta en Vigo al Celta B.El Zamarat tine difícil encuentro en Valencia

    PABELLON ángel Nieto

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 20 nov 2020

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A

    R.C. CELTA DE VIGO B- ZAMORA C.F (Domingo 12.00 horas)

    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B-2

    CIUDAD RODRIGO -C.D. VILLARALBO (Domingo 17.00 horas)

    U.D. BOVEDANA-C.D. NAVEGA (Suspendido,por retirada del Navega de la Competición)

    C.D. CORESES-C.D. RIBERT (Domingo 16.15 horas)

    REAL SALAMANCA MONTERREY-C.D. BENAVENTE(Sábado 17.00 horas)

    FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

    ZAMORA C.F-F.PEÑA B (Sábado 17.00 horas)

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5

    C.D. AMIGOS DEL DUERO -MADRID C.F.F..C (Domingo 11.30 horas)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2

    ATLÉTICO BTE F.S.-RIVAS FUTSAL (Sábado 19.00 horas)

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN

    RIVER ZAMORA F.S-RACING CUELLAR (Domingo 12.00 horas

    C.D. INTERSALA ZAMORA-F.S. ALHAMBRA GUIJUELO (Sábado 18.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”

    C.B. ZAMORA -C.B. ALGECIRAS (Domingo 18.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    VIRGEN DE LA CONCHA CAJA RURAL-C.B.LA FLECHA (Sábado 18.00 horas)

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    VALENCIA B.C- ZAMARAT (Domingo 12.00 horas)

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    B..M. ZAMORA-C.B. CIUDAD DE MALAGA (Sábado 19.00 horas)

    Radio en directo COPE
    • item no encontrado

    En directo

    Recomendados