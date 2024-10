Seria amenaza al ex presidente del Zamora, Víctor de Aldama: disparan a su coche como advertencia

La investigación por la denominada 'trama Koldo' entra en su fase decisiva y en las últimas horas el caso vivía un nuevo episodio. Según desvela el periódico digital The Objective, el que fuera presidente del Zamora Club de Fútbol Víctor de Aldama ha recibido una seria amenaza.

Según este medio de comunicación, que ha informado puntualmente de toda la trama antes incluso de que se hicieran oficiales las primeras detenciones, uno de los vehículos de Víctor de Aldama, en concreto un Audi de alta gama, ha sido objeto de un ataque con armas de fuego. “Los agresores dispararon al menos dos veces, impactando ambos tiros en la ventanilla del conductor. En el momento del ataque, el coche estaba vacío, lo que evitó que hubiera víctimas”, explican desde este periódico, donde también explican que este hecho ha sido interpretado como una clara amenaza hacia Víctor de Aldama.

Hay que apuntar que las investigaciones de la UCO están entrando en su recta final y los esfuerzos ahora se centran en las actividades de uno de los personajes clave relacionados con esta trama, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

No obstante, según The Objective no se descarta que el ataque sufrido por Víctor de Aldama pueda tener otros orígenes distintos a la 'trama Koldo' y también podría estar relacionado con otros negocios de Aldama, ajenos a la trama investigada.