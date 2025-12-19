VIDEO: IngenierosVA impulsa la transformación de Valladolid desde la energía y el talento joven

La ingeniería ha sido protagonista en Valladolid durante 2025, un año en el que temas como la energía, la vivienda, el empleo joven y la modernización industrial han marcado la actualidad. El decano de IngenierosVA, Rafael Álvarez, analiza un ejercicio lleno de retos y proyectos clave para la provincia.

Un año de hitos para la ingeniería vallisoletana

Para IngenierosVA, 2025 ha sido un año relevante que comenzó con la renovación del mandato de Rafael Álvarez al frente de la junta de gobierno. Además, el colegio celebra un importante logro judicial: tras una batalla legal de cuatro años, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de un colegiado en un caso de derechos no reconocidos. En el plano internacional, el colegio lidera un proyecto de formación para micropymes en la provincia de Buenos Aires (Argentina), financiado por la Unión Europea, que ha incluido una visita de la delegación argentina a las instituciones de Valladolid.

‘Participa en Verde’: energía para los pueblos

La iniciativa 'Participa en Verde', desarrollada junto a la Diputación, ha continuado su labor de asesoramiento energético en la provincia. Tras pasar por Mayorga, Portillo y Nava del Rey, el programa se ha extendido este año a Campaspero, La Seca y Viana de Cega. Según explica Álvarez, el objetivo es "hacer auditorías energéticas, enseñándoles a entender qué es una comunidad energética, cómo crearla o cómo funcionar con ella", para que los vecinos tomen decisiones informadas sobre, por ejemplo, cambiar una caldera de gas por una de aerotermia.

El interés ciudadano ha crecido en esta segunda edición, y el programa ha dejado anécdotas sorprendentes. Al auditar varios edificios tipo en uno de los pueblos, descubrieron que "la más antigua, la de adobe, resultó ser la más eficiente por el grosor de sus paredes", un dato que sorprendió gratamente incluso al alcalde de la localidad. Desde el Colegio ya se plantean una tercera edición para seguir llevando este conocimiento a otros municipios.

El reto de atraer al talento joven

La formación y el apoyo a los jóvenes ingenieros son una prioridad para IngenierosVA. El colegio colabora con asociaciones universitarias en proyectos como UVaMoto Student, que diseña un vehículo de competición, o AMUBA, que organiza luchas de robots. Sin embargo, Álvarez advierte de una preocupante contradicción: mientras hay una "bajada importante de todas los estudios STEM", las empresas "necesitan y no consiguen" ingenieros para sus plantillas.

Rafael Álvarez, decano de IngenierosVA

Desde el Consejo Nacional de la Ingeniería Técnica Industrial se manejan cifras que apuntan a que se necesitarán "del orden de 200.000 ingenieros en la próxima década" debido a la transformación digital y la inteligencia artificial. Para combatir esta tendencia, la cátedra del colegio en la universidad ayuda a los alumnos a preparar su currículum o a presentar un proyecto ante inversores, y Álvarez recuerda, citando a un economista: "Si estudias algo sin salidas, acabarás trabajando en una hamburguesería".

Visado de proyectos: la garantía para 2026

De cara a 2026, IngenierosVA continuará con sus proyectos consolidados y pondrá el foco en la importancia del visado de los proyectos. Álvarez subraya que este sello es una garantía para la ciudadanía, ya que certifica que el trabajo está hecho por un ingeniero colegiado, que se ha revisado el cumplimiento de la normativa y que existe un seguro de responsabilidad civil de alto importe que protege al cliente ante cualquier problema.

Este visado también agiliza los trámites con la administración, que confía en el filtro previo realizado por el colegio. Como dato revelador, el decano destaca que "el 85 por 100 de los proyectos industriales que se realizan en la región [...] los firman los ingenieros técnicos industriales", una cifra que demuestra el peso del colectivo en el desarrollo de Valladolid.