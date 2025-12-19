Valladolid modifica los horarios de sus autobuses por Navidad: así te afecta
AUVASA ajusta las frecuencias y suprime algunos servicios nocturnos en fechas clave como Nochebuena, Navidad o Nochevieja
Valladolid - Publicado el - Actualizado
2 min lectura0:52 min escucha
La empresa de transporte público de Valladolid, AUVASA, ha anunciado la adaptación de sus servicios con motivo del periodo navideño, que se extenderá desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero. Durante estas fechas, se modificarán los horarios y frecuencias de las principales líneas ordinarias. Como novedad, este año la oferta en días laborables aumenta un 15% en comparación con el año anterior, buscando ajustarse a la demanda de los usuarios durante las fiestas.
Horarios especiales en Nochebuena y Nochevieja
Los días más señalados, el 24 y 31 de diciembre, experimentarán una finalización anticipada del servicio. Las últimas expediciones de las líneas ordinarias saldrán desde sus respectivas cabeceras en un horario que rondará las 19:30h y las 20:00h. Es importante destacar que, en ambas noches, el servicio búho quedará suspendido, por lo que no habrá autobuses nocturnos operativos durante Nochebuena y Nochevieja.
Servicios mínimos en Navidad y Año Nuevo
Para los días festivos del 25 de diciembre y el 1 de enero, el inicio del servicio de autobuses se retrasará. La mayoría de las líneas ordinarias comenzarán a operar a partir de las 10:30 de la mañana, adaptándose así a la menor demanda de movilidad durante las primeras horas de estos días festivos.
Refuerzos para eventos y cabalgata
Además de los horarios ya establecidos, AUVASA ha previsto la disposición de refuerzos especiales para hacer frente a la posible afluencia de viajeros. Estos refuerzos se activarán principalmente durante los fines de semana y en momentos de alta demanda, como el día 5 de enero por la tarde, coincidiendo con la celebración de la cabalgata de los Reyes Magos.
La compañía recomienda a todos los usuarios consultar el detalle de los servicios, incluyendo horarios específicos y frecuencias por línea, a través de sus canales oficiales. La información está disponible en la página web www.auvasa.es, en el perfil de la empresa en X (@AuvasaVLL) y en el número de atención por WhatsApp (686 630 909).
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.