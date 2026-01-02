Valladolid activa sus salas de estudio nocturnas para la época de exámenes

El Ayuntamiento de Valladolid vuelve a poner en marcha las zonas de estudio nocturno para jóvenes con el objetivo de facilitar la preparación de los exámenes de principios de año. Este servicio estará disponible desde el 2 de enero hasta el 1 de febrero, según ha explicado Raquel Carracedo, directora del Servicio de Juventud e Igualdad del consistorio, en una entrevista en COPE Valladolid.

Dónde y cuándo estudiar

Los estudiantes dispondrán de dos ubicaciones: el Espacio Joven Norte, situado en el Paseo de Zorrilla 101, y el Espacio Joven Sur, en la calle Olmo 61. El horario de apertura será de lunes a viernes, desde las 22:00 de la noche hasta las 8:30 de la mañana. Además, el servicio funcionará de manera ininterrumpida durante el fin de semana, desde el sábado a las 22:00 hasta el lunes a las 8:30 horas.

Horarios de las Salas de Estudio

Un servicio consolidado por su éxito

La iniciativa, que comenzó como un proyecto piloto en mayo de 2024, ha demostrado ser un éxito rotundo. Solo en el último periodo nocturno de mayo y junio, las salas acogieron a 1.061 personas, mientras que la modalidad de fin de semana y festivos ha sido utilizada por 14.693 jóvenes desde el 1 de enero de 2025. Este buen recibimiento ha llevado a su consolidación como parte del V Plan Municipal de Juventud.

Es una actuación que sí que cubre las expectativas de todos los estudiantes" Raquel Carracedo Directora del Servicio de Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid

El perfil de usuario varía según la modalidad. Durante la campaña de exámenes de enero, el servicio nocturno es utilizado mayoritariamente por estudiantes universitarios, aunque está abierto a jóvenes desde los 14 años, bachillerato y opositores. Raquel Carracedo ha afirmado que "es una actuación que sí que cubre las expectativas de todos los estudiantes", destacando la buena valoración que recibe.

Alternativas durante todo el año

Además del servicio nocturno, el Ayuntamiento ofrece una modalidad de estudio durante los fines de semana y periodos vacacionales en cuatro Centros de Vida Activa: Parque Sol, Huerta del Rey, Rondilla y Delicias. Estos espacios, que suman 139 plazas, están pensados especialmente para opositores y otros estudiantes que necesitan un lugar tranquilo fuera de los picos de exámenes universitarios.