Un trabajador de Valladolid, ante la propuesta de reducción de la jornada laboral: “Tendría entre 10 y 11 días más libres al año”

Alrededor de 200.000 trabajadores de Valladolid podrían beneficiarse de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana si fuera aprobada por el Gobierno. Para desbloquear las negociaciones y llegar a un acuerdo entre el ejecutivo, patronal y sindicatos. Este jueves CCOO y UGT han salido a la calle en todas las provincias de España. También en Valladolid, donde decenas de personas se han concentrado en la Plaza Madrid frente a la sede de CEOE a pesar de la lluvia. Para denunciar que las negociaciones “no avanzan” y el bloqueo de la patronal que está “obstaculizando”.

Sergio trabaja en Valladolid y ha acudido a la concentración. Cree que esta reducción le permitiría tener más tiempo libre y conciliar mejor. Considera que con toda la tecnología que hay sería posible reducirla.

Sergio ha contado en Herrera en COPE que en su caso, esa reducción bajaría la jornada anual. “40 horas semanales son más de 1.800 horas al año y 37,5 son 1.712. Al final si trabajas 80 horas menos al año pues tendrás 10,11 días más libres al año. Yo creo que todo el mundo queremos trabajar menos y ganar más”, explica.

Cambiar el modelo productivo

Faustino Temprano, secretario general de UGT en Castilla y León, defiende que la reducción de dos horas y media a la semana no supondría pérdida de productividad. Defiende que hay que cambiar el modelo productivo. “No podemos tener un modelo productivo que se fije exclusivamente en bajos salarios y máxima jornada laboral. Hay que tener un modelo productivo en que se recuperen derechos”, argumenta.

Con estas concentraciones quieren también que el Gobierno “vaya tomando nota” y no “mire para otro lado”. Plantean que si los empresarios no quieren firmar y llegar a acuerdos, la obligación del Ejecutivo es firmar con los agentes sindicales. “Y si estamos de acuerdo en sus planteamientos y luego tramitarlos por vía parlamentaria”, ha explicado Temprano. “No estamos dispuestos a que se dilaten más las negociaciones y a que no se ponga por ley la jornada laboral en el ejercicio 2024”.

Reducción laboral “viable y asumible”

475.000 trabajadores de Castilla y León se beneficiarían de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales y permitiría generar 15.000 nuevos puestos, según las estimaciones de CCOO.

Los sindicatos creen que la reducción de dos horas y media a la semana es “viable y asumible” para las empresas. Vicente Andrés, secretario general de CCOO en Castilla y León, defiende que no solo es reducir la jornada sino también cómo se organiza el trabajo. “Las 37,5 horas no es el objetivo final nuestro, hay que reducir más la jornada pero no es una cifra aleatoria para hacer un primer paso sino que es lo que en estos momentos las empresas pueden asumir”, ha dicho Andrés.

Seguirán en la calle si no hay acuerdo

Los sindicatos avisan que esta es la primera concentración pero que “seguirán en la calle” igual que hicieron con la reforma laboral, las pensiones y con el salario mínimo interprofesional sino hay un acuerdo.

Piden que si la CEOE finalmente no accede, sea el ejecutivo quien por ley reduzca la jornada como ocurrió con el salario mínimo interprofesional. La próxima reunión será el 11 de octubre, hasta esa fecha no descartan más movilizaciones.