El testimonio de un agricultor de Valladolid que ha llegado a Valencia cargado de agua para los afectados por la DANA: “La situación es dantesca”

Luis es agricultor en la provincia de Valladolid, no es transportista ni camionero, sino que se ha sumado a la iniciativa de agricultores independientes que se están organizando para ayudar a los afectados por la DANA. El sábado salió a las siete de la mañana con destino Algemesí, en Valencia, junto a un compañero y con el camión cargado de agua, palas y cepillos.

A primera hora de la mañana del domingo ya estaba en la localidad valenciana descargándolo todo a mano. Ha podido acceder a unos 300 metros del pueblo porque con la cantidad de coches que había no podía avanzan. “Pasaba una grúa iba a coger coches y le he dicho me metes agua por favor al pueblo y furgonetas. Vas corriendo la voz y vienen a por agua”, cuenta a COPE Luis Del Agua, desde Algemesí mientras reparten el agua.

El trayecto Valladolid – Valencia ha sido más largo que en otras ocasiones por los problemas en las carreteras. Tuvo que ir por Soria y Teruel porque le dijeron que la A-3 estaba cortada y “no había forma de llegar”. No ha tenido problemas en el viaje hasta que llegó a Valencia. “Cuesta llegar por los carriles cortados en las autovías. Te mueven para un sitio, para el otro, cuanto más te acercas a la zona cero peor es llegar. La gente aparca los coches y entra andado a ayudar”, argumenta.

Luis describe la situación que se ha encontrado como “dantesca”. “Tú entras por una calle y todo está lleno de coches inutilizados. No hay ningún coche útil, unos encima de otros. La gente está sacando sus enseres y lo está echando encima de los coches. Huele mal, porque los frigoríficos se empiezan a pudrir”, argumenta.

¿Dónde puedo dejar en Valladolid material para los afectados?

Llenar un camión de mudanzas con 8.000 kilos de material para los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. Es lo que han conseguido los vecinos de Valladolid con sus aportaciones este fin de semana en los centros cívicos como el de Campillo.

También han recogido en Delicias y José Luis Mosquera. Este lunes se habilitan tres centros más: Parquesol, Rondilla y José María Luelmo. El Mercado del Val y el Mercado de las Delicias también desde este lunes y hasta el miércoles, serán puntos de recogida de material y alimentos básicos para los afectados.

El lunes empiezan a recoger material desde la Asociación de Vecinos de Delicias. Su presidente, Luis Trapote, dice que lo importante en estos momentos son alimentos no perecederos y pide colaboración.