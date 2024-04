El sueño de Asier, un joven violonchelista con Síndrome de Down: "Lo que quiero"

Asier tiene 19 años. A los 11 entró en el conservatorio. Vive en Burgos con sus padres y su hermana. Tiene Síndrome de Down. Pero esta alteración genética, que se produce tan solo en uno de cada 1.000 nacimientos, no le ha impedido cumplir su sueño: tocar el violonchelo.

Asier es uno de los 15 jóvenes que han obtenido una beca de la Fundación SIFU para poder seguir creciendo como músico. Y es que en el conservatorio no ha podido seguir su formación, según ha contado en Herrera en COPE en Valladolid su madre, Nuria. ¿Por qué? Porque al no ser la enseñanza musical una enseñanza obligatoria los centros no están obligados a hacer una adaptación de la formación a las capacidades de alumnos como Asier.

Sin enseñanzas adaptadas

Este joven violonchelista tuvo que seguir el mismo currículo que el resto de sus compañeros de conservatorio. Pero llegó un momento en que, pese al esfuerzo de sus profesores, no pudo continuar con su enseñanza regalada.

Asier tiene muy claro que de mayor quiere tocar el violonchelo, como su ídolo Pau Casals. Y así se lo dijo, hasta en dos ocasiones, a su madre.

Un CD y el amor de Asier por la música

Pero, ¿de dónde le viene a Asier el amor por la música? Tenemos que retrotaernos a su nacimiento. En la típica cesta con regalos para bebé se coló un disco con una selección de música clásica. Y sus padres no dudaron en ofrecerle una formación musical cuando la hermana pequeña de Asier, que no tiene síndrome de Down, les dijo que quería aprender a tocar un instrumento.





Y es que Asier, de bebé, se quedaba “embelesado” con ese disco de música clásica. Se emociona aún hoy al recordarlo su madre, que invita a otras familias a mirar más allá de una alteración genética en el cromosoma 21.

Asier se subirá este miércoles al escenario del Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, donde va a celebrarse la Gala SuperArte, junto a otros artistas con algún tipo de discapacidad.