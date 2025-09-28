Roban 29 botellas de alcohol en un día en seis supermercados de Valladolid

Francisco Álvarez, portavoz de la Policía Nacional en Valladolid, explica el modus operandi de una pareja que sustrajo 29 botellas de alcohol por valor de 745 euros

Escondían las botellas de alcohol en un bolso y salían del supermercado pagando sólo una pequeña compra. En un día recorrieron hasta seis establecimientos de los que se llevaron 29 botellas de alcohol de alta graduación. El importe total del hurto superó los 745 euros.

Agentes de Policía Nacional han detenido en Valladolid este 26 de septiembre a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de hurto. Los hechos fueron denunciados en dependencias policiales de la Comisaría Provincial de Delicias el pasado día 27 de agosto, por un representante de una conocida cadena de supermercados.

En la denuncia relató como el pasado día 18 agosto dos personas, un hombre y una mujer, accedieron a varios establecimientos de la cadena en la capital ese mismo día, y actuaron siempre de la misma manera, se llevaban botellas de alcohol de alta graduación sin abonarlas.

El modus operandi

En concreto, el hombre introducía las botellas en el bolso de la mujer y luego se dirigían por separado a las líneas de cajas, donde abonaban una pequeña compra sin pagar las botellas ocultas. La pareja pasó por hasta seis supermercados y se hizo con unas 29 botellas de alcohol, con un valor total de 746,55 euros.

Cuando los responsables de los establecimientos se dieron cuenta del hurto, apreciaron en las grabaciones de seguridad que los autores eran los mismos en los seis locales.

Los investigadores de la Policía Nacional iniciaron pesquisas para determinar la identidad del hombre y la mujer, así como su paradero. Los tramites policiales tuvieron éxito al identificar plenamente a ambos que tenían antecedentes por delitos de la misma naturaleza.

El hombre y la mujer fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional el día 26 de septiembre en Valladolid, y tras finalizar las diligencias policiales ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.