Quiero quedarme con “Cachas”

Carlos y Silvia rompieron su relación de más de tres años pero ambos siguen teniendo algo en común, su perro. “Cachas” es un West Higland Terrier cuya custodia deberá acordar un juez porque la ex pareja no se pone de acuerdo. Es un inusual proceso por la tenencia del animal que “cosifica” el actual Código Civil pero al que la nueva reforma, actualmente paralizada, confiere la condición de "ser sensible".

Hoy se ha celebrado la vista en la que no se ha alcanzado acuerdo entre las partes a pesar de la advertencia del magistrado del carácter inapelable de su fallo y del consejo previo dado a los litigantes para que trataran de buscar un punto intermedio.

"¿Seguimos en las mismas circunstancias? ¡Deberían ustedes alcanzar un acuerdo, seguro que mucho mejor que la imposición de un tribunal. Ahí lo dejo!", interpelaba el juez en tono conciliador para recordar además lo inusual del hecho. Y es que el enfrentamiento afecta no ya a una cosa, como así entiende el actual Código Civil, sino a un "ser sensible" ha dicho el juez anticipándose al proyecto de ley, actualmente paralizado, pero que esta próxima legislatura podría ver la luz otorgando a los animales dicha calificación.

Cabe destacar también que el exnovio, quien ha iniciado una nueva relación, tiene previsto trasladarse a Alicante con su nueva novia algo que el juez considera que puede dificultar continuar con la custodia compartida como solicitan.

Silvia argumenta que la custodia debe ser compartida, ambos han estado sufragando sus gastos al 50 por ciento, pero Carlos, la quiere en exclusiva, aunque está dispuesto a abonar a su ex pareja una indemnización.

Ha testificado también la actual pareja del demandado argumentando la buena relación que “Cachas” mantiene con su hija y con su otro perro, e incluso ha sembrado dudas por el trato que el can recibe por parte de la ex pareja de su novio. Está asustado y "tiembla cada vez que algo se cae al suelo y se mete en la bañera", cada vez que regresa de su casa.

Fin de la vista a la espera de lo que decida el juez.