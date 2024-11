La patronal funeraria de Valladolid pide que se les aplique el IVA reducido por ser un servicio esencial

¿Cuánto cuesta despedir a un ser querido? El precio medio de un entierro sencillo puede llegar a los 3.800 euros. Uno sin lujos, ni extras, pero digno. No hay grandes diferencias entre la cremación o a inhumación. De hecho, a la larga puede ser más caro optar por el entierro clásico, dado que el alquiler de un nicho inicialmente es de cinco años. Al sector funerario, a pesar de ser un servicio esencial, no se le aplica el IVA reducido, que es el 10 por ciento, frente al 21 con el que se grava este servicio desde hace más de una década. Ésa es la razón por la que los precios han ido creciendo, a pesar de que hay tarifas adaptadas a las familias más vulnerables. Florencio Vázquez, Presidente de la patronal de las Funerarias en Valladolid, ha contado a COPE que el IVA al 21 por ciento “lo paga la familia que puede y la que no puede”.

La diferencia entre un servicio más económico y el más caro puede superar los 4.000 euros. Las diferencias las encontramos entre ciudades o incluso si el fallecimiento se produce en el medio rural. A la larga, una cremación es más económica que un entierro clásico, pero en Castilla y León la tendencia sigue siendo la inhumación. Lo que ha cambiado es la tendencia en los fallecimientos en función de la época del año. “Antes de la pandemia se vio que el punto más alto es final y principio de año asociado a gripes y demás y vemos que hay un repunte en verano con las olas de calor”, ha explicado.

Servicios municipales

La festividad de Todos los Santos coincide con la tradicional visita a nuestros seres queridos en los cementerios de la ciudad: El Carmen y Las Contiendas. En este último caso, Las Contiendas, con 36 hectáreas, se concibió para ampliar en fases. Se encuentra en la novena fase es la que va a integrada en zonas verdes. Se estará a un 60 por ciento de ocupación del cementerio y va en función de la demanda, puesto que la incineración está aumentando.

Tarifas para las familias más vulnerables y un plan prevenir para las personas que quieren contratar el servicio y que es de 2.500 euros. Hay un perfil de personas vulnerables que se pueden beneficiar de este servicio municipal.

Los precios para las unidades de enterramiento en el Cementerio de Las Contiendas experimentan una bajada del 2%, y los de aplicación en los Cementerios de El Carmen y de Puente Duero mantienen la tarificación vigente en 2023. El precio de los féretros baja hasta un 20%, así como el de la incineración, a la que se le aplicará un descenso del 10% sobre los precios actuales.

Transporte a los cementerios

Los horarios de los buses con ruta especial para los cementerios serán dos buses llamados C para el cementerio del Carmen saldrán desde Fuente Dorada cada 15 minutos de 8:30 a 17:30 y CC para Contiendas cada 30 minutos desde Paseo Isabel la Católica junto Poniente de 8:45 a 18:15. Los horarios de ambos cementerios será de 8 a 6 de la tarde.

Tradiciones de Todos los Santos

El Día de Todos los Santos llega y con él tradiciones como adornar con flores las tumbas de nuestros seres queridos o comer dulces típicos. Los centros o ramos van cambiando de colores y lo que la gente busca ahora es alegrar con colores y que el día no sea tan gris.

Los dulces típicos en nuestra comunidad son los buñuelos de viento de crema o nata y los huesos de santo, los más tradicionales son de yema o chocolate, como nos comentaba Rafael Mesonero de la confitería Vitín y presidente de la patronal de confiteros en Valladolid.