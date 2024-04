El Parkinson no frena a Sara, 92 años y 300.000 seguidores en Instagram: " Me siento más capaz"

Sara Blanco tiene 92 años, es de Valladolid, pero vive en Málaga. Luce el pelo azul y alborotado, y lleva vestidos pomposos de telas con mucha personalidad y colores muy llamativos. Siempre le ha gustado la moda, pero ahora lo luce con más motivo. Detesta el negro y pide que, si tiene que morirse, la vistan de rojo o amarillo. Nadie diría que tiene sus 92 años y que es toda una 'influencer' con mas de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram.El Parkinson que le diagnosticaron hace 40 años no la ha frenado para seguir adelante, de hecho todo lo contrario, hoy disfruta cocinando, mostrando sus estilismos, bailando y posando elegante y divertida frente a la cámara. Una cámara que sujeta alguna de sus hijas que siempre la están apoyando. Incluso, es la imagen de la Asociación Nacional del Parkinson de Estados Unidos, que instaló una fotografía suya en su sede de Los Ángeles. Le gusta la costura, es coqueta y muy curiosa. Por la mañana, desayuna, lee y comienza el día. Su objetivo lo tiene claro dar visibilidad al Parkinson. Visibilizar su enfermedad, para la que no hay cura y que va haciendo mella a medida que avanza en el sistema nervioso, provocando movimientos involuntarios e incontrolables.

Hoy en el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad cuya prevalencia se ha duplicado en las últimas dos décadas, hemos querido hablar con ella en Herrera en COPE Valladolid, con ella y una de sus hijas, Belén. Todo empezó durante la pandemia, la pilló en los Ángeles y para salir de la monotonía y la tristeza se abrió su perfil de Instagram.“Ha sido un descubrimiento muy importante, me siento más joven más optimista, más capaz de lo que haga falta sin complejo y olvidándome de que se tengo Parkison”. No oculta que esta enfermedad le molesta mucho, “unos días te levantas bien otros días te levantas fatal, pero que tienes que hacerle frente porque sino te viene la depresión y eso y no quiero”.

Una lucha a traves de las redes

Todo lo que está haciendo es útil para ella, está mostrando la realidad que más de 2000 personas en Valladolid viven a diario. “No sabía que había tantos, somos muchos y queremos que se preocupen de nosotros. A ver los laboratorios que son capaces de hacer. Nos sentimos un poco olvidados,hay otras enfermedades por las que se preocupan más. Aquí hay gente trabajando en el anonimato, pero no es suficiente, hace falta mas trabajo e investigación que nos apoyen en ello porque si no se nos va la vida”.

Sara desayuna y enseguida lee. Es curiosa desde que se levanta por la mañana. Y se pone manos a la obra porque, como ella misma dice, no siente que pertenezca a la tercera edad. “Sigo en la juventud, no me he jubilado y no siento que esté en la tercera edad, ni que sea vieja, Hay que sentirse con alegría y optimismo y como si los años no pasaran. Yo la verdad me levanto por la mañana y quiero vivir y tener una vida plena. A lo mejor no puedo exigir tanto, solo que Dios me libre de las manos, si tengo las manos libres como antes no me importa cumplir años, necesito mis manos”.

Sus tres hijas, su gran apoyo

Sus hijas son un pilar fundamental. Belén nos cuenta que ahora les toca a ellas apoyar a su madre. “Somos un equipo, ella nos ha apoyado siempre y ahora nosotras la estamos apoyando en estos momento que son más difíciles”. Lo esta viviendo con un satisfacción inmensa porque ven a su madre unas fuerzas que incluso a veces las supera. “Es una persona que todos los días se levanta con una meta”. Pero hay un mensaje que quieren transmitir a todos los que acompañan en esta enfermedad: “ el acompañante tiene que comprender que los enfermos necesitan un apoyo psicológico. Estas personas necesitan la compañía de sus seres queridos, pero también el acompañamiento psicológico” para que esta enfermedad sea lo más llevadera posible.