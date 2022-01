El padre de la desaparecida en Traspinedo: “Siempre estaba pegada al móvil y es rarísimo que no haya llamado"

“Papá, me voy a ver el fútbol”. Así se despidió Esthér López de la Rosa de su padre, Miguel, antes de salir de casa el pasado 12 de enero.

La última vez que la vio ella “estaba tan contenta”, ha explicado Miguel López a su paso por Herrera en COPE Castilla y León cuando se cumple una semana desde la desaparición de su hija.

Los familiares tardaron cinco días en interponer la correspondiente denuncia. En un primer momento no pensaron que a su hija, de 35 años de edad, le pudiera haber ocurrido algo. No era la primera vez que se ausentaba más de un día de casa. Pero “si alguna vez se le acababa la batería”, señala el padre, “me llamaba con el de otra amiga”.

Esta vez, en cambio, Esther no ha contactado con su familia y su teléfono móvil se encuentra desconectado.“Es rarísimo que no me haya llamado”, afirma Miguel. “Siempre estaba pegada al móvil”, asegura. “Que no, que no, que no, que no”, repite el padre de Esther López de la Rosa visiblemente nervioso y sin dar crédito a lo que está sucediendo.

Una segunda batida

El Ayuntamiento de Traspinedo ha convocado una segunda batida, bajo la coordinación de la Guardia Civil, a las cuatro de la tarde de este jueves, 20 de enero. Según han informado desde el Consistorio, se ha elegido como punto de encuentro la rotonda que se encuentra junto a la carretera VP-2303, en el Polígono Tuduero, antes del cruce con la N-122.

Está previsto que al operativo se incorporen nuevos medios de la Guardia Civil, como helicópteros. Además de unidades caninas, que ya han estado colaborando en la búsqueda de Esther ayer, miércoles.

La investigación sigue su curso con "varias pistas" y las declaraciones de aquellos amigos y vecinos que pudieron ver a Esther en las horas previas a su desaparición. Del resultado de esas primeras investigaciones “me han dicho que de momento no me pueden decir nada”, ha explicado a COPE el padre de la desaparecida.