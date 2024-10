Nuevo choque entre Óscar Puente y el Ayuntamiento de Valladolid: “El Ministerio no está dispuesto a que jueguen con él”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, da un mes de plazo al Ayuntamiento para desbloquear el convenio de integración firmado en 2017. Rechaza abrir el debate del soterramiento y le recuerda que, de no cumplirse con el requerimiento, disolverá la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. ¿Qué significa? Que Valladolid podría quedarse sin soterramiento, pero también sin integración de las vías del tren.

El ministro ha aparecido por sorpresa en la comisión de seguimiento que hoy reunía de forma telemática al Ayuntamiento, la Junta y el Ministerio. El ministro no se apea de la integración, mientras el concejal de urbanismo, Ignacio Zarandona, pide más diálogo y menos amenazas. “El ministerio no está dispuesto que jueguen con él. Ese convenio no se está respetando y el Ayuntamiento tiene una actitud obstruccionista y no podemos seguir soportando los incumplimientos del Ayuntamiento de Valladolid”, asevera Puente.

Tras la reunión telemática a la que ha acudido el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona quien ha denunciado la actitud del titular de Transportes: “Ministro por favor amenazas no, así no, Valladolid merece lo que estamos solicitando”.

¿Soterramiento o integración?

El convenio firmado en 2017, que integra las vías del tren a su paso por Valladolid, cuenta con las bendiciones del Ministerio, que es sólo uno de los tres actores que pueden desarrollarlo. En 2017, Ayuntamiento, Junta y Ministerio aprobaron un proyecto basado en túneles y pasarelas que no gustó nada a los vecinos afectados. Hoy, con el PP en el gobierno, se recupera el soterramiento con un informe técnico que avala que es posible también económicamente a través de muros pantalla. El Ayuntamiento pide al Ministerio que se abra al diálogo. “Lo que ha puesto sobre la mesa es que ellos no tienen ninguna intención de modificar el convenio actual. No va a haber diálogo, la cerrazón de un ministro es lo que nos quiere poner contra las cuerdas”, señala Zarandona.

Ignacio Zarandona, concejal de Urbanismo, pide al Ministro Óscar Puente que se abra al diálogo

Óscar Puente, hoy en el Ministerio, que firmó ante notario el soterramiento de las vías del tren, como alcalde el proyecto de integración; dice hoy, como Ministro, que Valladolid sólo tiene una opción: integrar. Habla de proyectos concretos que deben ser desbloqueados. “La única posibilidad es que se continúe con la integración, pero la realidad es que no va a haber nada”, ha sentenciado.

Seguir adelante con la integración supone demoler el paso del arco de ladrillo y que se mejore la conectividad en la Avenida de Irún con tres pasos nuevos.

Defensores del soterramiento

Pero, ¿qué dicen los defensores del soterramiento? Que la integración no permitirá conectar a la ciudad y que además alimentará otros soterramientos son el dinero que se obtenga de la venta de los terrenos.

“Es lo peor para los intereses de la ciudad, no resuelve la división, sino que le regalamos a Adif los suelos liberados par que acabe financiando otros soterramientos en otras ciudades”, lamenta Cecilio Vadillo el portavoz de la plataforma en defensa del soterramiento.

Así las cosas. Nuevo pulso entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Valladolid con la integración en el aire y un mes para decidir.