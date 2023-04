En ninguna de las sentencias de abuso sexual revisadas en Ávila concurría la violencia o intimidación

La reforma de la controvertida Ley del 'Sí es Si' vuelve al Congreso de los Diputados para castigar con mayor dureza a los futuros agresores sexuales, no así a los que hayan cometido el delito con anterioridad a esta reforma. Una ley que ha permitido que 45 agresores sexuales se hayan beneficiado de una rebaja de la condena en la comunidad.Con solo dos sentencias revisadas en la Audiencia provincial de Ávila, la institución no ha rebajado ninguna de ellas. Su presidente, Javier García Encinar, ha explicado en Herrera en COPE Castilla y León, que en ninguna de ellas concurrían los delitos de violencia e intimidación. “Todas las sentencias dictadas en Ávila han sido de abusos no de agresión sexual. Las penas asignadas no se han visto tan especialmente afectadas”, explica.

Después de siete meses de la entrada en vigor el balance de revisiones y de rebajas en Castilla y León ha sido dispar en las audiencias provinciales. 107 revisiones de condena, de las que menos de la mitad, 45 han sido rebajadas. En total, y según los datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial se han producido seis excarcelaciones. Burgos rompe la media con 12 rebajas y Zamora con 9.

La reforma que está en marcha a propuesta de PSOE y de PP modificaría la ley impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero no afectará a los delitos cometidos con anterioridad. García Encinar señala: “Con esta reforma se adopta un sistema mixto que regresa al sistema que se tenía anterior de la ley”, de manera que los condenados por abuso sexual que hayan cometido el delito antes de que se aplique esta reforma, se seguirán beneficiando de la anterior ley.

Pasos atrás, según la Ministra de Igualdad

Para el Ministerio de Igualdad, la reforma impulsada por su socio de gobierno y apoyada por el PP supone desproteger a las víctimas. En este sentido, el presidente de la Audiencia provincial de Ávila se ha preguntado en qué criterios jurídicos y técnicos se basa Irene Montero para afirmar esta premisa. “En la medida en que se viene a modificar un efecto que, de todos ha sido indeseado, como evidencia esta ley, no sé qué razones la empujan a afirmar que se da un paso atrás”, concluye.

García Encinar lleva 27 años en el ejercicio de la carrera judicial, una dilatada experiencia en le lleva a afirmar que nunca antes había visto algo igual. “Hemos visto modificaciones de leyes llamativas a las dos semanas, por cuestiones técnicas, y, desde luego, con mucha menos resonancia en cuanto al reflejo que han tenido en la sociedad”, comenta.