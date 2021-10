María Montero, ex procuradora de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León: “No me siento una tránsfuga”

“No era yo la única que se encontraba a disgusto”. Pero María Montero sí fue la única en abandonar el Grupo Parlamentario de Ciudadanos para convertirse en procuradora no adscrita de las Cortes de Castilla y León. “No ha sido un camino de rosas”, confiesa, “pero ha merecido la pena”. Y ahora a sus ex compañeros de bancada “no quiero ni verles”.

La fallida moción de censura del PSOE precipitó su salida de una formación cuyo funcionamiento en las Cortes, según ha descrito en Herrera en COPE Castilla y León, era “caótico” con “procuradores de primera y de segunda”. Ella, apunta, pertenecía a ese segundo grupo. Pero el detonante, asegura, fue una reunión previa a su debate en la que el tono fue “muy desagradable”.

Montero era, entonces, consciente de que su salida pondría fin a la mayoría parlamentaria de la que gozaban Partido Popular y Ciudadanos en el Parlamento autonómico. Sin embargo, no cree que las discrepancias surgidas en el seno del Gobierno autonómico sean del todo achacables a esa nueva situación en minoría. “Ya había problemas en el Gobierno de coalición y las discrepancias han ido creciendo”, afirma. “Entre Igea y Mañueco no hay buena relación”, continúa. “Digan lo que digan”, remata.

- ¿Se siente una tránsfuga?

- No me siento una transfuga.

- ¿Por qué decidió aferrarse al escaño, incumpliendo el contrato adquirido con Ciudadanos y con los ciudadanos que la votaron?

- En un principio, sí me plantee dejar el acta.

Los pensamientos de Montero cambiaron en el momento en que comenzó a recibir “muchas presiones”, tanto desde Ciudadanos como desde el Partido Popular. Entonces, consideró que dejar el acta sería un triunfo para sus nuevos adversarios políticos: “Cuando vi ese juego tan sucio decidí que no iba a dejar el acta”.

Tudanca “me convence”

María Montero no oculta su decepción con Ciudadanos y con Francisco Igea, vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, por facilitar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco (PP) como presidente de la Junta de Castilla y León.

A ojos de Montero, el líder de la oposición, Luis Tudanca (PSOE), sería un “mejor” presidente. “A día de hoy no he visto ni un solo discurso brillante de Alfonso Fernández Mañueco”, afirma. Por el contrario, a Tudanca “lo veo como presidente de la Junta”. “A mi me convence”, se reafirma.

Futuro político: “No barajo ir en ninguna lista”

Superado el ecuador de la Legislatura hay abiertos dos posibles escenarios: una segunda moción de censura, que podría presentar el PSOE a partir del mes de marzo del próximo año; o, un adelanto electoral para el que no hay fechas ciertas.

“No creo que el PSOE la presente”, afirma Montero acerca de la posibilidad de que los 'socialistas' presenten una segunda moción de censura. Pero “no creo que nadie de Ciudadanos votara a favor”, llegado el caso. Por lo que “el resultado sería el mismo”, vaticina.

Si no recibió ofertas del PSOE previas al debate de la moción de censura, siempre según su propio relato, tampoco las ha recibido de cara a futuras citas electorales. En todo caso, Montero no baraja por el momento concurrir “en ninguna lista, ni del PSOE ni de ningún otro partido”.