La madre de Paloma y abuela de India, ante el juicio por los asesinatos en Valladolid: “Debe estar entre rejas toda su vida”

En la Audiencia de Valladolid este miércoles ha comenzado el juicio con jurado popular contra el hombre que en 2023 asesinó a su pareja, Paloma, y a la hija de ésta, India de tan solo ocho años. Para la familia de las víctimas son días difíciles, porque van a tener que volver a revivirlo porque aunque han pasado casi dos años “seguimos de la misma manera que el primer día”. “Seguimos llorando por las noches, acordándonos”, cuenta Carmen, la madre de Paloma, a las puertas del juzgado de Valladolid.

“Estos días te revuelve todo y volvemos a revivir escenas anteriores e incluso algunas que ni las conocemos como va a ser cuando nos presenten lo del forense y todas las cosas que han pasado allí”.

La Fiscalía y las cuatro acusaciones restantes reclaman 25 años de cárcel por el asesinato de Paloma y prisión permanente revisable por el crimen de India. Las acusaciones contra el acusado coincidieron en destacar que hubo ensañamiento. Mientras, la defensa reconoce los hechos, pero argumenta que se trata de dos homicidios por los que pide 25 años de prisión y sostiene que sostuvo que su cliente actuó bajo la influencia de las drogas y que en ningún momento pudo controlar su voluntad.

Carmen pide que al presunto asesino de su hija y de su nieta se le imponga la máxima condena. “Que no salga nunca jamás de la cárcel porque es un criminal que es un peligro público, ese hombre no puede salir, no es reinsertable. Tiene que estar detrás de rejas toda su vida, lo que ha hecho no tiene nombre”.

Una vez elegido el jurado popular, nueve miembros permanentes y dos suplentes, ha arrancado el juicio en la Audiencia de Valladolid. Primero con la exposición de motivos. Las acusaciones, la defensa y la fiscalía han explicado las razones de por qué se le acusa. Además, la acusación particular, ejercida por el abogado de la familia de Paloma e India alega la imposibilidad de defenderse. “El ataque termina con la vida de Paloma se produce estando ella debajo del agresor, imposibilitada para que cualquier tipo de defensa”, argumenta.