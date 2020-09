La Justicia no ratifica las medidas adoptadas en Pesquera de Duero: "No tienen justificación"

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid no ha ratificado las medidas sanitarias adoptadas por la Junta de Castilla y León para contener la transmisión del COVID-19 en Pesquera de Duero. El municipio vallisoletano llevaba desde el pasado miércoles confinado.

En su auto, el juez señala que "las medidas adoptadas no guardan la más mínima relación" y "no tienen la más mínima justificación técnica". Añade, además, que "un informe de situación epidemiológica, por muy bueno y completo que sea (y este no lo es), debe sustentar cada una de las decisiones que se toman". "Y nada de esto se ha hecho", afirma.