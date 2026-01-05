Los juguetes protagonizan la Gran Cabalgata de Reyes de Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

La Gran Cabalgata de Reyes de Arroyo de la Encomienda está a punto de llegar, con una edición en 2026 que rinde un homenaje especial a los juguetes. Esta temática ha sido el eje central de toda la programación navideña organizada por el Ayuntamiento, que culminará con el esperado desfile en la tarde del lunes, 5 de enero.

La concejala de Cultura y Festejos, Ana Sánchez Manzano, ha explicado que "los juguetes, tan presentes en la infancia y en los recuerdos navideños de todas las generaciones, han servido como hilo conductor de todas las actividades que hemos programado hasta llegar a la Gran Cabalgata de Reyes". Según añade, durante las fiestas la Plaza de España ha contado con un oso photocall y el espectáculo del ‘Taller de la Ilusión’, consolidando el protagonismo del mundo del juguete que ahora se traslada al desfile.

Un desfile inspirado en el mundo del juguete

El desfile contará con nueve pasacalles y cinco carrozas, todos inspirados en el universo del juguete. Durante el recorrido, se podrán ver referencias a juguetes clásicos como los Playmobil y a otros más actuales como los Funkos, mostrando cómo el juego ha formado parte de la infancia a lo largo de diferentes épocas.

Sus Majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar, estarán acompañados por un séquito de un centenar de personas. Juntos repartirán 2.000 kilos de caramelos y más de 1.000 peluches y pelotas, que según la concejala, son "la gran novedad este año y que refuerza el carácter familiar y emotivo de la cita".

Recorrido y broche final

La cabalgata comenzará a las 18:30 horas en la confluencia de la calle Juan de la Cierva y la avenida de Aranzana. Desde allí, recorrerá esta avenida y la calle Picones hasta llegar a la Plaza de España.

En la Plaza de España, los Reyes Magos se asomarán al balcón del Ayuntamiento para saludar a los vecinos antes de comenzar su recorrido nocturno por los hogares. El evento concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales, que pondrá el broche de oro a una noche de ilusión y magia.