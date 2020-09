Iscar y Pedrajas viven un nuevo confinamiento con resignación

Desde el sábado las localidades vallisoletanas de Íscar y Pedrajas de San Esteban viven de nuevo un confinamiento por los datos epidemiológicos que han alcanzado en los últimos días. Una decisión de la Consejería de Sanidad que ha sido ratificada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid. En su Auto, el magistrado dice que las medidas "son justificadas a la vista de los antecedentes documentales que se aportan, que dan cuenta de la evolución seguida por la enfermedad".

El alcalde de Pedrajas, Alfonso Romo, ha explicado en declaraciones a Herrera en Cope en Valladolid, que se sienten cansados, pero a la vez con fuerzas para seguir hacia adelante. No quieren que se les reconozca sólo por lo que están viviendo en los últimos meses, sino que pretenden darse a conocer por las maravillas que tiene cada una de las localidades. Y es que este nuevo varapalo está siendo duro, especialmente dice para los sectores que más lo están sufriendo cómo son los hosteleros y comerciantes que ya se han movilizado en contra de estas medidas. El alcalde ha explicado que hay muchas empresas que viven de lo que venden al exterior y ya no solo la falta de movilidad les está perjudicando sino también la imagen que se está formando de estas dos localidades.

Todos están de acuerdo en cumplir con medidas restrictivas estrictas para paliar esta situación, pero no entienden de nuevo la imposibilidad de movimiento porque piensan que esa medida no va a bajar el ritmo de contagios según ha manifestado el alcalde. Por eso ambos ayuntamientos han presentado un recurso administrativo por vía telemática ante la Junta de Castilla y León contra las medidas restrictivas que afectan por segunda vez a ambos municipios. Esperan tener la resolución antes de que se superen los 14 días de confinamiento, y que no lo dejen pasar con un silencio administrativo.

De momento todos los vecinos están cumpliendo a rajatabla las medias impuestas según nos ha relatado Alfonso Romo, pero dicen no ser los únicos que están viviendo una situación similar con datos parecidos. Por eso dice ahora también lo importante es que baje el número de contagios, que se recuperen todos los vecinos afectados y que pronto se acabe esta situación para seguir hacia adelante