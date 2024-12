La importancia de donar sangre en Navidad: “No podemos fallar”

Es necesaria para el tratamiento de enfermedades, para personas que están atravesando un proceso oncológico, en intervenciones quirúrgicas, para trasplantes de órganos, en accidentes o para hemorragias. Hablamos de la sangre. Sólo en Castilla y León son necesarias 450 donaciones de sangre cada día para cubrir las reservas en todos los hospitales y hacer frente estas situaciones. La donación no dura más de diez minutos y es un gesto que puede salvar vidas y que sólo realiza un cuatro por ciento de la población. Y un dato relevante, el volumen de sangre extraído (450 cc) se recupera a las dos horas, por lo que no existe riesgo de debilidad.

Con la llegada de la Navidad, llega el tiempo de descanso, pero en los hospitales la actividad no cesa y, por tanto, se sigue necesitando sangre. En el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León las reservas están en nivel rojo, significa que hay que donar cuanto antes, para los grupos A+ y 0 -. El nivel es amarillo, se necesita donar en próximos días, para los grupos A+ y 0 +. Aunque son las reservas que más preocupan, hace falta tener reservas del resto de grupos. Lydia Blanco es la directora técnica y gerente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación, explica en COPE que es importante contar con una buena reserva. De hecho, la necesidad de sangre es variable. Por ejemplo, en una intervención quirúrgica se pueden utilizar como mínimo 2 unidades de sangre, en un trasplante hepático se puede necesitar la sangre que donan entre 20 y 40 personas.

¿Caduca la sangre donada?

Las plaquetas tienen una caducidad corta, una semana máximo, pero desde que están procesadas, es una semana o cinco días. “Es un elemento fundamental para los pacientes más enfermos y no podemos fallar”.

La sangre tiene una vida muy corta. Los hematíes se conservan a 4º C durante 42 días. El plasma, congelado a -30º C, hasta dos años. Y las plaquetas se conservan a temperatura ambiente, 22º C, en constante agitación y solamente duran siete días.

“Es un elemento fundamental para los pacientes más enfermos y no podemos fallar” Lydia Blanco directora técnico y gerente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación

¿Cómo se trata la sangre donada y para qué se usa?

La sangre no se transfunde al enfermo tal y como se extrae, sino que se somete a un proceso de fraccionamiento o separación en varios componentes, cada uno de los cuales se utiliza para tratar diferentes tipos de enfermedades.

Los hematíes o glóbulos rojos son parte celular, aportan el oxígeno necesario a todos los tejidos para poder vivir y se utilizan en intervenciones quirúrgicas, trasplantes, hemorragias o tratamiento de anemias.

Las plaquetas se transfunden a enfermos de cáncer o leucemia, que presentan una disminución de estas células a causa de los tratamientos que reciben.

El plasma es la parte líquida de la sangre. Contiene proteínas utilizadas en casos de hemofilia, algunas enfermedades crónicas, así como grandes quemados.

¿Quiénes pueden donar?

Todas aquellas personas que tengan entre 18 y 65 años, con peso superior a los 50 kilogramos y que padezcan ni hayan padecido ninguna enfermedad transmisible por la sangre, como Hepatitis B o C, SIDA, sífilis, entre otras.

¿Dónde puedes donar en Castilla y León?

En el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Valladolid, situado en Paseo Filipinos. En Centro organiza cada día 18 sesiones de donaciones por toda la comunidad que puede consultarse en el siguiente enlace.

Para más información, 900 40 50 60